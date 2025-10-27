La Máscara' conquista la pista: "Jeff-On" y Alhanna Morales ganan 'Pareja Wow' en MQB

La alfombra roja de Mira quién baila (MQB) se encendió este domingo con el brillo de Hollywood.

La sétima gala de la segunda temporada se convirtió en una verdadera función de cine, donde cada pareja revivió momentos icónicos del séptimo arte con el sello de pasión, técnica y compromiso social que caracteriza al programa.



La noche comenzó con un opening inspirado en Grease, una explosión de energía que transportó al público a los años dorados de los musicales.

Con luces neón, pasos sincronizados y un derroche de actitud, los participantes dieron el tono de lo que sería una gala vibrante, nostálgica y repleta de emociones.

Por tercera ocasión, el galardón a la Pareja Wow fue otorgado a "Jeff-On" y Alhanna Morales. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.



¡La próxima semana no hay eliminación! Pese a ello, la dificultad del programa aumenta. La producción confirmó que la gala siguiente, los famosos y sus parejas bailarán dos coreografías.





Repase las siete coreografías

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña fueron los primeros en entrar a escena con su interpretación de Dirty Dancing. Al ritmo de The Time of My Life, la pareja revivió la historia de Johnny y Baby con una química contagiosa, elevaciones impecables y un final que arrancó aplausos de pie.

​"Es un mensaje que trae este baile. La conexión con Javi es cada vez más fuerte. Usaron pasos de la película original. Me encantaría ver más técnica en tus pies (Ericka), es lo que más me choca. Y la parte de interpretación, muy bien", indicó

​"Hoy ustedes me llevaron en una máquina del tiempo... Todos esperábamos esta coreografía y la cargada durante la película. Ustedes lograron hacerla mejor. Apasionada, elegante. Muy bien", agregó Mauricio Astorga.

Mariana Uriarte y Michael Rubí se encargaron de tocar las fibras más sensibles del público con su número inspirado en Titanic.

Su coreografía contemporánea narró con delicadeza la historia de Jack y Rose, entrelazando movimiento, emoción y una conexión genuina que traspasó la pista.



​ "El Titatic es una de las películas más aclamadas. Desarrollaron bien los personajes. Precioso el cierre, llena de mucho romance. Esta noche el Titatic no naufragó, llegó a buen puerto", acotó Toni Costa.



​"Un doceavo Oscar para esta coreografía. Fue excelente. Para mí la energía, técnica, es estratosférico. La extremada fuerza que le pones a todo, cuida eso. Michael sé que tienes cuidado con eso", agregó Astorga.

La jueza salvadoreña Isabel Guzmán cuestionó a la maquillista: "¿hay algo que usted no pueda hacer?".

​"Mari yo te voy a pedir, ya que están con bastante nivel, te pido que matices. Quiero encontrar en vos un punto de giro coreográfico. Quiero retarte. Eso sería, un matiz", concluyó Guzmán.

​La noche también tuvo espacio para el humor y la creatividad con Daniel Montoya y Tatiana Sánchez, quienes se metieron en la piel de Los Locos Adams. Con una mezcla de freestyle y paso doble, la pareja combinó técnica y teatralidad en una presentación que arrancó risas y ovaciones.

​"Al principio o sabía si estaban funcionando. El manejo con Tati y las alzadas no fallan. Cuidaría las partes de tango, los brazos. Fue un espectáculo lo que acabamos de ver", dijo la jueza Guzmán.

​"Dicen que no bailas y que solo haces chistes. Yo creo que no es verdad. Pero bailas a tu nivel, eres el mejor a tu nivel en esta temporada. Haces cosas distintas, nuevas... Ella está equilibrada gracias a ti. Avanzas mucho mejor en la pista. Repito, tal vez no eres el mejor, pero sí mejoras todas las ganas y lo haces bien", ratificó el juez español, Isaac Rovira.

Le siguieron Katherine Campbell y Erick Vázquez, quienes se sumergieron en la elegancia y dramatismo de The Bodyguard.

Su fusión de rumba y danza contemporánea evocó con sutileza el amor imposible que inmortalizó a Whitney Houston, dejando una estela de emoción en el escenario.

​"Estás mejorando demasiado. Tienes mejor conexión con Erick. Mejoras el trabajo de pies. Tienes buena fuerza, las pausas, me gustó. Pero tienes que terminar las acciones, enfócase en eso, trabajar las manos y cuando giras. ¿O no Isaac?", recalcó el juez Costa.

​"Los pasos de rumba muy bonitos. Las piernas y pies bonitas y bien ejecutada. Estás empezando a bailar y a sentir. Erick, felicidades, porque tus parejas a mitad de temporada mejoran y terminan bailando MQB", indicó Rovira.

"Jeff-On" y Alhana Morales encendieron el escenario con la energía explosiva de La Máscara.

Al ritmo del mambo Hey Pachuco, la dupla desplegó carisma, humor y precisión técnica, logrando uno de los momentos más divertidos y aplaudidos de la noche, al punto que todo el panel de jueces se puso de pie al final de la presentación.

​"No no, estoy. No podida dejar de mirarte... Realmente un gran trabajo. Esto no solo te quedó muy bien. Cada semana, vos te estás exigiendo y se nota en la pista", mencionó Guzmán.

​"Además, has hecho todo trepidante con una actitud y energía buenísima. Muy bien conectado con ella. La he pasado muy bien, se me hizo muy corta. Y sobre todo, no te saliste del personaje", agregó Rovira.

La intensidad llegó con Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes se transformaron en el Guasón y su Harley Quinn para interpretar un vals lleno de dramatismo, teatralidad y control absoluto.

Los cuatro jueces, una vez más, se supieron de pie ante el espectáculo

​"Hay un ángel en vos que yo no entiendo. Trabajaste en lo que te dije la semana pasada. No me aguanto por ver más", resumió Isabel Guzmán.

​"Ítalo, qué bueno que sos. Era muy fácil caer en la parodia, pero no lo hiciste. Te metiste en la piel de un personaje agridulce. Qué espectáculo nos acabas de dar", terminó el experto en interpretación Astorga.

Debido a su lesión en la columna, al finalizar la gala, la producción confirmó que Neto Rangel sigue lesionado y no se pudo presentar en la octava noche de competencia.

Más allá del espectáculo, la competencia continúa marcada por su espíritu solidario.

El ganador de la temporada donará $15.000 a su causa benéfica, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán $7.000 y $5.000, respectivamente. Incluso quienes abandonen la competencia aportarán $3.000 a las fundaciones que representan.

Cada giro, salto y movimiento en la pista es también un acto de generosidad y esperanza.



Siga la competencia todos los domingos por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



