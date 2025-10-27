Fuga en cárcel de menores del Zurquí

Dos hombres se escaparon la tarde de este domingo del Centro Juvenil Zurquí, en San Isidro.

Se trata de dos sujetos de apellidos Salas Aguilar y Sáenz Ramírez, quienes tienen apremio corporal y prestaban servicio en ese centro penitenciario.

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) informó en un breve comunicado que, preliminarmente, se tiene que los individuos —cuyas edades no se precisaron— saltaron una malla.

Por esa razón, se activaron una serie de acciones y verificaciones.

Asimismo, la cartera detalló que se giraron las alertas con cuerpos policiales para intentar capturar a los individuos.

De igual forma, se ordenó una investigación interna para esclarecer eventuales irregularidades.