Óscar Ramírez: "Ha sido un torneo complejo, se definirá hasta la última fecha"

Óscar Ramírez se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo tras la victoria 3-2 ante Pérez Zeledón, en un encuentro que calificó como intenso y estratégico.

El técnico resaltó la profundidad del plantel y la capacidad de sus jugadores para responder a las rotaciones que implementó.

“Salimos con un buen equipo, hicimos rotaciones; de hecho, Pérez Zeledón vino a pedir la alineación antes de tiempo, querían ver lo que teníamos”, comentó Ramírez, haciendo referencia a la planificación que aplicó para enfrentar el compromiso.

El entrenador también elogió la evolución de varios futbolistas que han asumido roles importantes a lo largo del torneo. “Muchos jugadores han venido evolucionando, uno de ellos es Rashir Parkins. Cuando Celso no estuvo, lo hizo muy bien y sigue respondiendo”, afirmó.

Ramírez destacó además la influencia de figuras experimentadas como Joel Campbell, quien fue clave en los minutos finales para mantener la ventaja. “Es muy bueno tener jugadores como Joel Campbell; hoy, en los 12 minutos de reposición, manejó muy bien el balón”, señaló.

El estratega reconoció que el campeonato ha sido exigente y que cada punto será determinante en la recta final.

“Ha sido un torneo complejo, todos los partidos serán finales; se definirá hasta la última fecha”, concluyó el técnico.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Ramírez se mantiene en buen momento y luchará ahora por la clasificación a la final de la Copa Centroamericana cuando visite al Olimpia.



