MEP suspende lecciones en 38 centros educativos por fuertes lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este domingo la suspensión de lecciones en 38 centros educativos de la zona sur del país, debido a las fuertes lluvias ocasionadas por el efecto indirecto del huracán Melissa, las cuales han generado inundaciones, deslizamientos y bloqueos de vías terrestres y marítimas.

La suspensión aplica para el lunes 27 y martes 28 de octubre de 2025, y abarca centros educativos ubicados en las Direcciones Regionales de Coto y Grande de Térraba. El MEP informó que la lista de instituciones afectadas se actualizará diariamente si las condiciones climáticas persisten.

En la Dirección Regional Grande de Térraba, la medida incluye centros de los circuitos 06 y 08, entre ellos Vista Térraba, Los Mogos, La Juanita, Drake, Bahía Chal, Sierpe, Riyito, Potreros, Rancho Quemado y Almirante, así como los liceos rurales de Bahía Drake y Boca Sierpe.

Mientras tanto, en la Dirección Regional de Coto, los centros afectados corresponden al circuito 03, donde se encuentran el CTP de Puerto Jiménez, el Colegio Académico La Palma, el CINDEA Puerto Jiménez y varias escuelas de comunidades como La Amapola, Río Oro, La Carbonera, Cañaza y Dos Brazos de Río Tigre.

El MEP también comunicó que las pruebas estandarizadas previstas entre el 27 y el 31 de octubre en los colegios de esas zonas serán reprogramadas para la semana del 10 al 14 de noviembre, con el fin de garantizar su aplicación en condiciones seguras.

La decisión se adoptó tras la coordinación con los comités locales de emergencia, direcciones regionales y comités municipales, que han estado monitoreando la situación de manera continua.

El ministerio solicitó a los supervisores, directores, docentes y padres de familia mantenerse informados por los canales oficiales y priorizar la seguridad de la comunidad educativa.