Municipal Desamparados habla por primera vez sobre la detención de su portero Orias

El Municipal Desamparados habló por primera vez sobre el caso de su guardameta Orias Corella, quien fue detenido el pasado miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el reporte del OIJ, el exguardameta del Herediano, fue detenido el miércoles anterior como sospechoso de tentativa de homicidio con un arma automática, AK-47. El mismo fue liberado el pasado viernes con medidas cautelares.

Ante esto, el actual equipo del jugador salió en defensa y aseguró que tener una copia del expediente y criticó a los medios de comunicación de “amarillistas” ante el manejo de información.

“Deseamos aclarar que, pese a que la noticia fue bastante amarillista, sobre Steven no hay nada más que una denuncia verbal, no hay nada que lo incrimine hasta el día de hoy con el presunto delito que se le achaca más que el dicho del denunciante, pero no hay armas, videos, balas, pólvora o algo que lo vincule directamente con el delito achacado, por lo tanto, al día de hoy goza de su libertad y es parte importante del grupo, toda vez partiendo del principio máximo del derecho penal de la presunción de inocencia y el latín "in dubio pro reo"”, menciona un comunicado colgado en redes sociales.

Además, el club de Linafa añade que “Hasta el momento, no hemos recibido ninguna comunicación oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) respecto al caso o alguna autoridad competente que nos limite a su participación dentro del torneo, por lo que es y continuará siendo parte fundamental del equipo.

También invitaron a acatar el debido proceso judicial y que apoyará al futbolista hasta que se aclare la situación.

El futbolista recibió el viernes anterior medidas cautelares que son impedimento de salida del país, mantener domicilio fijo, firma periódica cada 15 días en el despacho que tramita la causa y la prohibición de amenazar, agredir o intimidar a los ofendidos o testigos. Estas medidas fueron fijadas por un plazo de tres meses.



