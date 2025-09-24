Cisneros dice que supuesta víctima de violación la contactó, pero que ella no consideró necesario comunicarle al Presidente

"¿Usted cree que una persona es culpable simplemente porque otra lo dice?, no, no, señor. Definitivamente no. [...] En este caso hay que ver quién miente", aseveró la legisladora acerca de la denuncia interpuesta contra Arnold Zamora.

https://www.teletica.com/politica/cisneros-dice-que-supuesta-victima-de-violacion-la-contacto-pero-que-ella-no-considero-necesario-com_393012

Arnold Zamora sobre denuncia por violación: “No voy a permitir que manchen mi intachable carrera”

El ministro de Comunicación dijo que la acusación interpuesta en su contra es falsa y que este miércoles se presentará al Ministerio Público “a contar la verdad de los hechos”.

https://www.teletica.com/politica/arnold-zamora-sobre-denuncia-por-violacion-no-voy-a-permitir-que-manchen-mi-intachable-carrera_393008

Tragedia en Quepos: pareja extranjera enterrada en su propiedad

El OIJ confirmó el hallazgo de los cuerpos en una fosa dentro de la finca.

https://www.teletica.com/sucesos/tragedia-en-quepos-pareja-extranjera-enterrada-en-su-propiedad_393009

Desbandada en Centro Democrático y Social en medio de reproches por fracaso de coalición

Intereses sobre candidaturas al Congreso dieron al traste con una alianza multipartidaria, asegura la diputada Kattia Cambronero. El partido defiende que los aspirantes fueron electos por unanimidad.

https://www.teletica.com/politica/desbandada-en-centro-democratico-y-social-en-medio-de-reproches-por-fracaso-de-coalicion_392889

Júpiter y Venus sacaron de concurso a dos participantes de QQSM

Un chef y un médico pensionado se llevaron la jugosa suma de ₡3.5 millones cada uno.

https://www.teletica.com/qqsm/jupiter-y-venus-sacaron-de-concurso-a-dos-participantes-de-qqsm_393011

Motagua llegó al Morera Soto y dejó contra las cuerdas al Alajuelense

A los manudos se le complica el panorama en la Copa Centroamericana.

https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/motagua-llego-al-morera-soto-y-dejo-contra-las-cuerdas-al-alajuelense_393014



