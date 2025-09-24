Arnold Zamora sobre denuncia por violación: “No voy a permitir que manchen mi intachable carrera”

24 horas después de conocerse la existencia de una denuncia de carácter sexual contra el ministro de Comunicación Arnold Zamora, el funcionario divulgó un video en el cual calificó de falsa la acusación y negó haber cometido un abuso sexual.

En el video, Zamora le envía un mensaje directo a la persona que presentó la denuncia en su contra:

“Nunca, y viéndolo a la cara, abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder. Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca, pero nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad”, señaló en el video.

El fiscal general aseguró que están investigando un posible delito de violación, en el cual Zamora figura como sospechoso.

El jerarca del Ministerio Público dijo que se revisaron pruebas toxicológicas para determinar si la supuesta víctima estaba bajo los efectos de alguna droga, además, buscaron los videos del hotel para determinar qué fue lo que ocurrió el domingo anterior.

En el mensaje emitido esta noche, Zamora dijo que el denunciante es una persona adulta de 25 años con total autonomía.

“Él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto. Tomé, y usted lo sabe, la decisión de alquilar un cuarto en el hotel fue debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted, y usted muy bien lo sabe, y las autoridades también”, agregó Zamora dirigiéndose al denunciante.

El ministro indicó que irá al Ministerio Público este miércoles a contar su verdad de los hechos.

“Hago esta aclaración por respeto, principalmente, al señor Presidente de la República, al pueblo de Costa Rica y a mi familia, pues no puedo permitir que manchen mi intachable carrera profesional de más de 20 años”, sentenció.