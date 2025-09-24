Motagua llegó al Morera Soto y dejó contra las cuerdas al Alajuelense

En la Copa Centroamericana el gol de visita cuenta, por lo que el 0-1 de Alajuelense ante Motagua es un marcador casi que lapidario para los ticos.

Las cosas se empezaron a complicar para los manudos al minuto 16.

Rónald Matarrita realizó una entrada desmedida. El lateral no tenía que entrar tan fuerte y terminó siendo expulsado.

El hombre de menos en cancha no afectó de entrada a los dirigidos por Óscar Ramírez, ya que comenzaron a verse asentados en el terreno de juego y llevando el ritmo de las acciones.

Pero jugar tantos minutos con un hombre menos fue mellando la parte física y el esfuerzo rojinegro comenzó a notarse.

Los hondureños empezaron a encimar a la Liga y se acercaron al área de Washington Ortega, y al minuto 90+2 Vásquez logró darle una alegría a los del Motagua, para dejar a los rojinegros contra las cuerdas.