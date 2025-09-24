Tragedia en Quepos: pareja extranjera enterrada en su propiedad

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este martes el hallazgo de dos cuerpos enterrados en una propiedad ubicada en Finca Cerros de Quepos, Puntarenas. Las víctimas serían una pareja de extranjeros —un ciudadano alemán y una mujer sueca— reportados como desaparecidos desde el domingo anterior.

La propiedad, situada en una loma de la zona, al parecer, pertenece a los europeos, quienes según vecinos, vivían juntos como matrimonio. La alerta por su desaparición fue presentada el lunes, lo que motivó el ingreso de agentes judiciales al terreno.

Durante la inspección, los oficiales localizaron una fosa y, tras varias horas de excavación, se confirmó la presencia de los cuerpos, según confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ.

Vecinos de la zona se mostraron consternados, “el sábado por la tarde nosotros vimos que ellos bajaron en un carro, después de ahí no los vimos más. El portón estaba abierto, pero pensamos que estaban en la casa”, relató Mariella Padilla, residente de la zona.

Rosa García, otra vecina, compartió su sorpresa: “Estamos sorprendidos, nunca había pasado algo así aquí. La sorpresa fue cuando vino la policía a investigar, no sabemos qué pasó”.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar si se trata de un doble homicidio. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre el caso.