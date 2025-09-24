Cisneros dice que supuesta víctima de violación la contactó, pero que ella no consideró necesario comunicarle al Presidente

La diputada Pilar Cisneros señaló la noche de este martes que ella habló con la supuesta víctima de violación sexual que denunció penalmente al ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

La confirmación la hizo luego de que durante toda la tarde circularan versiones de que ambos habían conversado. Eso sí, la legisladora fue enfática que fue la otra persona quien la contactó.

"Él [la víctima] me llamó a mí, yo no contacté a nadie. [...] Me contactaron a mí y si tiene la valentía que reconozca que me contactó a mí y que yo en ningún momento le ofrecí nada", afirmó la legisladora.

Aunque Cisneros confirmó la comunicación, no reveló detalles de lo conversado.

"No voy a revelar conversaciones que no tengo que revelar. Él me llamó a mí y punto", sentenció la legisladora.

Tras la afirmación, se le cuestionó si había informado al Presidente de la República sobre lo hablado, en razón de que Rodrigo Chaves es el jefe del ministro Zamora, pero la legisladora afirmó que no lo hizo.

"No, para nada [respecto a si se comunicó con el presidente], ¿que tiene que ver el presidente con esto?", dijo Cisneros, quien luego reiteró que no considera necesario comunicarle la conversación al mandatario, pese a que él es el superior de Zamora.

A la legisladora también se le preguntó sobre la inocencia de Zamora y si debe seguir en el puesto de ministro de Comunicación.

"¿Por qué [debería renunciar]? ¿Usted cree que una persona es culpable simplemente porque otra lo dice?, no, no, señor. Definitivamente no. [...] En este caso hay que ver quién miente", finalizó la legisladora.

Arnold Zamora calificó como falsa la acusación de violación

El jerarca de Comunicación compartió un video con los medios de comunicación esta noche en el que aseguró que este miércoles se presentará al Ministerio Público "a contar la verdad de los hechos" y envió un mensaje directo a la víctima.

​“Nunca, y viéndolo a la cara, abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder. Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca, pero nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad”, señaló en el video.

El jerarca aseguró que hacía la declaración para evitar que se manche su carrera de 20 años.

Esta mañana, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, afirmó que se realizaron pruebas toxicológicas para determinar si la supuesta víctima estaba bajo los efectos de alguna droga, además, buscaron los videos del hotel para determinar qué fue lo que ocurrió el domingo anterior.

