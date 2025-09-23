Desbandada en Centro Democrático y Social en medio de reproches por fracaso de coalición

Pese a que recientemente volvió a la vida política, el Partido Centro Democrático y Social (PCDS) ya empieza a perder algunas de sus partes importantes para su regreso.

El 11 de setiembre pasado, mismo día en que la exmagistrada Ana Virginia Calzada lanzó su candidatura y fue ratificada por esa agrupación, el secretario general del partido, César López, comunicó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) su renuncia irrevocable al cargo. Tal dimisión se dio 17 días después de que el dirigente fuera electo en ese puesto.

No obstante, la salida no se consumó formalmente, en el tanto que carecía del sello de recibido por parte del partido político, según determinó la jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos, Martha Castillo, en el oficio DRPP-5717-2025, al que Teletica.com tuvo acceso.



Ese despacho también tiene en estudio la salida del tesorero suplente de la divisa, Marco Vinicio Arias.

Hasta el 18 de este mes, la Autoridad Electoral había sido informada de otras nueve renuncias de la agrupación. Este medio, sin embargo, conoce que las dimisiones ascienden los 20 asambleístas, de 70 que tiene la divisa.

El partido indicó, por su parte, que únicamente ha recibido y dado trámite a dos renuncias.

“Intereses particulares”

Una de las que salió de Centro Democrático y Social es la diputada independiente Kattia Cambronero.

En entrevista con Teletica.com, la congresista explicó que, tras haber dejado el Partido Liberal Progresista (PLP), fue invitada a formar parte de una iniciativa que se denominó “Agenda Viva”, la cual buscaba sentar las bases para una coalición multipartidaria de oposición, orientada a la defensa de los derechos humanos, así como la promoción de la democracia, la justicia social y el desarrollo humano sostenible.

Fue así como llegó a incorporarse al partido, con el objetivo de colaborar en la renovación de sus estructuras para lograr la alianza antes indicada.

"Por razones particulares de algunos miembros que integraban también la agrupación, se comenzó a diluir el esfuerzo por intereses particulares de diputaciones y candidaturas. En ese momento, yo dije que no podía ser parte ni iba a ser parte del proceso de conformación de estructuras para lanzarse de forma independiente, porque se perdía el rumbo por el cual había sido renovada la estructura del Centro Democrático y Social. "Alguien dice ahí que hubo disputas internas. No hubo ninguna. Simplemente, yo no comparto en el que se haya hecho un partido para participar en forma individual", comentó la legisladora.

Cuestionada sobre a quienes achacaba tales intereses, Cambronero dijo que prefería reservarse los nombres, pero apuntó que “usted los verá en los primeros lugares” de las papeletas del Centro Democrático y Social para la Asamblea Legislativa.

Recién el domingo anterior, la Asamblea Nacional de esta agrupación puso a Emilio Arias a encabezar la fórmula de San José. Él es recordado como viceministro de Telecomunicaciones y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018). También fue embajador de Costa Rica en Guatemala, durante el mandato de Carlos Alvarado (2018-2022).



Resurgió en el mundo político cuando la “Agenda Viva” fue lanzada, el 25 de marzo pasado. Ese día, en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper), se reunieron decenas de personas, entre ellas diputados actuales y de periodos anteriores, exministros, excandidatos, exvicepresidentas, representantes de movimientos sociales, colegios profesionales, cámaras, líderes de opinión y ciudadanos independientes.

Desde entonces ocupa la presidencia de Centro Democrático y Social, del cual formó parte antes de integrar los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Otros miembros de su Comité Ejecutivo, como la tesorera Urania Chaves o la presidenta suplente Tatiana Loaiza, de igual forma aparecen en el primer y segundo lugar de las listas de aspirantes al Congreso que presentará el partido para Alajuela y Heredia, respectivamente.

Por lo anterior, este medio solicitó una posición a Arias, pero en su lugar se recibió una respuesta del comando de campaña de la agrupación, que indica:

"En cuanto a las candidaturas, reiteramos que todas han sido electas en asambleas nacionales debidamente convocadas, en las cuales cada delegado contó con iguales derechos de postularse, elegir y ser electo; según consta en las actas y la asistencia. Es importante destacar que dichas elecciones se realizaron por unanimidad, reflejando así la unidad y el consenso de la Asamblea".

Otras incompatibilidades

Kattia Cambronero mencionó un motivo más de su renuncia:

"Mucho menos comparto candidaturas de personas que defienden temas tan complicados para el costarricense, como lo son las pensiones de lujo".

Teletica.com le preguntó si se refería específicamente al caso de la aspirante Ana Virginia Calzada, quien, según reveló el diario La Nación, devenga una jubilación bruta de casi ¢8 millones.

"No sé si en particular por ella, porque es una persona que ha estado en el Derecho. Pero es mi posición, me parece que no se da un buen mensaje y que por supuesto yo tampoco voy a hacer parte de un movimiento de ese tipo", indicó la diputada.

Sobre ese particular, de igual forma se pidió un comentario a la exmagistrada, pero de nuevo fue el comando de campaña el que dio respuesta:

"Respecto a comentarios recientes, el partido subraya que respeta las opiniones individuales, aunque no las comparte. La construcción democrática se fortalece a partir de los espacios de participación y de la decisión soberana de las asambleas, máxima autoridad de los partidos políticos".



Centro Democrático y Social se dijo comprometido con la transparencia, la participación plural y el respeto irrestricto a los principios democráticos.