Júpiter y Venus sacaron de concurso a dos participantes de QQSM

El programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), que se realizó la noche de este martes, estuvo cargado de emociones y repartió ₡7 millones entre dos participantes.

El primero de la noche fue Orviento Morales, un administrador de empresas que se ganó ₡3.5 millones.

“Siempre lo he querido hacer, impulsado por mi esposa, porque siempre da un poco de terror. Mi conocimiento viene a través de la formación académica y mi interés por las cosas”, contó el también chef ejecutivo.

El vecino de Santa Ana llegó a la pregunta 11 (₡6 millones), aunque no se sabía la respuesta y no tenía más comodines, decidió arriesgarse, ya que estaba en segunda zona segura, si bien no pudo avanzar, se fue con su dinero bien asegurado.

La pregunta que falló Morales fue:

Europa es el nombre de una de las lunas de:

A: Marte

B: Júpiter (Respuesta correcta)

C: Saturno (Respuesta que escogió el participante)

D: Urano

Segundo participante

Raúl Valverde fue el segundo participante, este médico pensionado, especialista en tórax, se mostró muy satisfecho con su participación.

“Siempre me ha gustado, estar aquí es un reto personal para evaluar mis conocimientos generales, me gusta historia, geografía, literatura. A pesar de mi edad y estar pensionado, todavía puedo demostrar mi conocimiento”, dijo el vecino de Curridabat.

Al igual que el participante anterior, el adulto mayor apostó todo en la pregunta 11, ya que estaba en segunda zona segura, aunque también falló la respuesta, se retiró con sus ₡3.5 millones.

A Valverde le gustaría usar parte de su dinero para recorrer la costa mexicana.

La pregunta que lo dejó en el camino fue:

¿En cuál de estos planetas de nuestro sistema solar un día dura más que un año?

A: Marte

B: Venus (Respuesta correcta)

C: Júpiter

D: Urano (Respuesta que escogió el participante)

