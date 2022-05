Psicólogo, escritor y payaso logró llevarse ₡3.000.000 en QQSM



“La risa es salud, me enamoré de la risoterapia y ahora doy talleres y charlas”, comentó el participante.



https://www.teletica.com/entretenimiento/psicologo-escritor-y-payaso-logro-llevarse-3000000-en-qqsm_310584



Nuevos jerarcas del gabinete de Rodrigo Chaves reaccionan tras sus nombramientos



Cada jerarca estableció sus prioridades, desde agilizar la burocracia en las instituciones hasta buscar cómo bajar los precios de algunos servicios para ayudar al usuario.



https://www.teletica.com/politica/nuevos-jerarcas-del-gabinete-de-rodrigo-chaves-reaccionan-tras-sus-nombramientos_310582



Contraloría rechaza prórroga a contrato con Riteve



Entidad alegó, entre otras, que no se aportó información clara sobre el impacto en la tarifa que pagarán los usuarios del servicio ni por qué se quiere ampliar el contrato por cinco años.



https://www.teletica.com/nacional/contraloria-rechaza-prorroga-a-contrato-con-riteve_310556



CNE emite alerta amarilla por lluvias en Pacífico Sur, Guácimo y Pococí



Además, declaró alerta verde para el Pacífico Central y Norte, Zona Norte y Valle Central.



https://www.teletica.com/sucesos/cne-emite-alerta-amarilla-por-lluvias-en-pacifico-sur-guacimo-y-pococi_310569



Agente de Aubrey David confirma su salida de Saprissa



“El director deportivo de Saprissa (Ángel Catalina) me está llamando cada día, pero ya es tarde”, aseguró Taianan Welker, quien conversó en exclusiva con Teletica.com.



https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/agente-de-aubrey-david-confirma-su-salida-de-saprissa_310565