Agente de Aubrey David confirma su salida de Saprissa

El agente de Aubrey David. defensa del Saprissa, el brasileño Taianan Welker, de la empresa LA Football Consulting, brindó su versión sobre la salida del jugador del equipo tibaseño.



Taianan conversó en exclusiva con Teletica.com sobre la no continuidad de Aubrey con los morados. Además, afirma que Ángel Catalina, gerente deportivo del equipo, no para de llamarlo, pero que “ahora es tarde".



¿Cómo está la situación de Aubrey David?



Estamos cerca de otro equipo, con todo muy adelantado y todo fue por total error de Saprissa. Hace tres meses me contactaron y yo dije que me pasaran un número y yo comenté que tenía que subir algo, pero no encontramos un número. Ellos simplemente no hablaron más nada, pasó un mes y dos meses. El jugador estaba muy preocupado y también se quedó un poco cabreado porque fue una falta de respeto del club con él.



Hace un mes y medio atrás yo llamé a Saprissa y dije que el jugador iba por el mismo salario que tenía, pero del equipo no vinieron con la oferta, ni el contrato y nosotros estábamos esperando. Tú sabes cómo es, en el fútbol en una semana cambia todo y fue lo que pasó: cambió todo, tenemos un equipo que sí quiere mucho a Aubrey y bueno... por eso lo que puedo decir es que no se queda en Saprissa.



¿Cuándo usted dice que no se pusieron de acuerdo en números se refiere al salario?



Sí, en salario. Yo te digo que la diferencia era una broma, era muy poquito, solamente para que el jugador se sintiera que se subiera un poquito su salario, pero no me contestaron y dijeron que el jugador no venía jugando a buen nivel.



Por preocupación del jugador y su familia, de no estar con contrato volví a llamar al club y dije que el futbolista estaba dispuesto a firmar el mismo contrato que tiene ahora y aún así el equipo no le hizo caso y no dio la cara, no vino el contrato.



Ahora es muy fácil para el director deportivo llamarme y decirme que tenía todo listo, pero por favor... yo soy de fútbol, si tienes todo listo lo firmas el mismo día, no dejas que pasen tres meses. El jugador tiene mucho respeto al club, está ahí hace tiempo, juega siempre, pero el club le faltó el respeto a Aubrey.



El jugador no se queda en Saprissa, pero no puedo decir el próximo equipo que va por respeto al jugador que resta partidos.

¿Cuándo usted se refiere a que el director deportivo lo llama y le dice que ahora sí quieren negociar se refiere a Ángel Catalina?

Sí, yo hablo solamente con él. Ahora me está llamando cada día y está llamando a Aubrey, pero ahora es como yo le digo a él, ahora es tarde, nosotros estuvimos esperando tres meses y nada.

Ahora es fácil decir que yo tenía todo y que tenía hasta el contrato, no, no... por favor. Si quiere al jugador se firma de una vez porque no tenia todo el interés, pero ahora perdió un jugador importante, pero ahora es tarde.

¿Cuando usted dice que en un momento ustedes le dicen a Saprissa que iban a firmar por el mismo monto se refiere a que la primera oferta de renovación venía con reducción salarial?

No, ellos querían pagar lo mismo, nosotros queríamos subir muy poquito solamente para yo también decirle a Aubrey para que usted esté confortable, pero luego no estaban dispuestos a firmar con el mismo contrato que tiene ahora. No nos llamaron en meses y ahora es tarde.

Por su parte, este medio le consultó a Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, si se referirían a la situación de Aubrey, sin embargo, enfatizó que cualquier tema sobre salidas, llegadas o renovaciones se ve hasta el final del torneo.