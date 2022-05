Psicólogo, escritor y payaso logró llevarse ₡3.000.000 en QQSM

El quinto programa de la sexta temporada de "¿Quién quiere ser millonario?", estuvo cargado de risas y entregó 3 millones de colones a un payaso, psicólogo y escritor.



Paul Zamora Salgado es un josefino que vive en Heredia y contagió con su risa a los participantes y espectadores.

“Algo curioso es que entré a la carrera de psicología y me encontré con la risoterapia, me enamoré y empecé a trabajarla con talleres, charlas, por medio de técnicas lúdicas no invasivas, La risa es salud, a mí siempre me ha gustado aprender”, comentó el participante.