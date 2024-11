Video: Esta es la jugada de la que todos hablan en la NFL

La NFL suele dejar grandes jugadas, ya sean sorprendentes atrapadas o touchdowns vitales.

Pero la jugada que sacudió a la NFL este fin de semana la dio Saquon Barkley en un Linconl Financial Field durante el partido entre los Eagles de Filadelfia ante los Jaguars de Jacksonville.

Barkley toma el balón y rápido supera a dos rivales, uno con un giro de 360° y luego viene la cereza en el pastel al encontrarse con el cornerback de Jacksonville, Jarrian Jones, a quien elude con un movimiento de 180° y luego brinca por encima de él de espaldas. Increíble.

