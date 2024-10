Celtics van por codiciado bicampeonato en la temporada más especial de LeBron

Los Boston Celtics saldrán desde el martes a la caza de su segundo anillo consecutivo de la NBA en una temporada con nuevos y antiguos aspirantes que verá a LeBron James compartir pista con su hijo Bronny en Los Angeles Lakers.



Ningún campeón de la NBA ha tenido éxito en la defensa del título desde los Golden State Warriors en 2018. Los Celtics de Jayson Tatum y Jaylen Brown no sólo quieren marcar un nuevo precedente sino también suceder a los alicaídos Warriors de Stephen Curry como la nueva dinastía de la NBA.



Para ello, la franquicia de Boston ha mantenido el mismo núcleo alrededor de Tatum y Brown, dos compenetradas figuras de 26 y 27 años con mucho futuro por delante.



Tras 16 largos años sin títulos, los Celtics levantarán el martes ante los New York Knicks la bandera de su 18º anillo, con el que superaron a los Lakers como la franquicia más laureada.



Los Knicks, su primer rival, son precisamente uno de los equipos que más se han reforzado para destronar a la franquicia verde.



En un mercado de pocas operaciones, el equipo neoyorquino protagonizó el gran movimiento al hacerse con el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, cuatro veces All-Star.



Towns, junto al también fichado Mikal Bridges, es la gran apuesta de una franquicia que lleva 24 años sin pisar unas Finales de la Conferencia Este.



En ese mismo sector, los Philadelphia 76ers firmaron al otro gran nombre del mercado, el veterano alero Paul George, para ayudar a Joel Embiid a competir por primera vez por el título.



Además del pívot camerunés, ganador del premio MVP (2023) pero sin ninguna presencia en Finales de conferencia, otras superestrellas del Este afrontan la campaña con cuentas pendientes.



Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard vienen de estrellarse en los playoffs en su primera temporada como pareja en los Milwaukee Bucks mientras Jimmy Butler necesita reivindicarse en su último año de contrato con los Miami Heat.



El salvaje Oeste



El Oeste volverá a reunir a los tres finalistas al pasado MVP: el esloveno Luka Doncic, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander y el serbio Nikola Jokic, reconocido finalmente como el Jugador Más Valioso por segunda vez.



Jokic tiene la difícil misión de reimpulsar a los Denver Nuggets, campeones de 2023, que apenas han reforzado con Russell Westbrook un plantel que el curso pasado dio muestras de agotamiento.



El base Gilgeous-Alexander, en cambio, comanda a los pujantes Oklahoma City Thunder, que fueron líderes de conferencia en la pasada temporada regular, pero pagaron su inexperencia en las eliminatorias.



Su verdugo fueron los Dallas Mavericks de Doncic, que acabó jugando las primeras Finales de su extraordinaria carrera en la NBA.



El esloveno, máximo anotador de la campaña, sigue teniendo a su lado a Kyrie Irving y ahora suma una gran amenaza exterior en el veterano Klay Thompson.



A sus 34 años, el escolta vestirá por primera vez un uniforme distinto al de los Warriors, donde fue parte crucial de los cuatro anillos conquistados entre 2015 y 2022.



Y capítulo aparte merece la progresión de Victor Wembanyama, llamado a ser el dominador de la liga en el futuro.



El pívot francés, ganador del pasado premio al Novato del Año, tiene el reto de seguir evolucionando sin frustrarse por los resultados de los San Antonio Spurs, a los que se proyecta de nuevo en el fondo de la clasificación.

Expectativas bajas en LA

Además del duelo entre Celtics y Knicks, la NBA espera vivir el martes un momento histórico en el choque entre los Lakers y los Minnesota Timberwolves.



LeBron, el máximo anotador de la liga, y el novato Bronny James pueden convertirse en la primera pareja de padre e hijo que coincidan en un partido oficial de la liga de basquetbol.



Los James, que ya compartieron pista en un juego de pretemporada a principios de mes, podrían no disponer de demasiadas oportunidades de jugar juntos por la juventud y pobres prestaciones actuales de Bronny.



Por su lado, LeBron se embarca en su 22º temporada en la NBA, igualando el récord de longevidad de Vince Carter, con pocas expectativas de pugnar por su quinto anillo.



Sin ningún fichaje importante, los Lakers han puesto el equipo en manos de J.J. Redick, un exjugador reconvertido en comentarista de éxito que no tiene ninguna experiencia en un banquillo de la NBA.



El otro equipo de Los Ángeles, los Clippers, empezará la liga con la baja indefinida de su líder, Kawhi Leonard, y escasas perspectivas de éxito en el año de mudanza a un nuevo estadio, el futurista Intuit Dome.