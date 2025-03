NBA explorará creación de una liga de baloncesto en Europa

La NBA anunció este jueves que va a explorar la creación de una nueva liga profesional en Europa teniendo como socio a la FIBA (Federación Internacional de Básquet).



"No es una discusión nueva", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, en una rueda de prensa en Nueva York en la que estuvo acompañado del secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis.



Esta posibilidad lleva décadas sobre la mesa "pero creemos que ha llegado el momento de llevarla al siguiente nivel", señaló.



Aunque el modelo de competición no ha sido aún acordado, Silver apuntó que la liga podría contar con 12 equipos con plaza permanente y otros cuatro que podrían variar cada año dependiendo de los resultados deportivos.



"Todo esto podría cambiar" a medida que avance la planificación del torneo, advirtió. "Aún no hay nada decidido".



Esta nueva competición podría ser un peligroso competidor para la Euroliga, considerada actualmente la segunda mejor liga del mundo.



Preguntado por las conversaciones con la Euroliga, Zagklis afirmó que "nuestra misión es mantener contactos con los clubes", sin dar más detalles.



Según varios medios de comunicación, el Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal y Fenerbahçe han sido contactados por la NBA para estimar su interés en unirse a la futura liga.



Según la web especializada Sportico, el presupuesto de entrada para la creación de una franquicia podría fijarse en al menos 500 millones de dólares.



Cada una de las nuevas franquicias estaría controlada al 50% por la NBA y la otra mitad por otros inversores.



"Brecha entre interés y desarrollo"



La conferencia de prensa tuvo lugar después de dos jornadas de reuniones de los dueños de los equipos de la NBA que, según Silver, mostraron su apoyo al proyecto.



El plan también habría tenido una recepción positiva de socios publicitarios y audiovisuales, así como en sondeos con aficionados.



"El básquet es el segundo deporte más popular en Europa, tiene centenares de millones de aficionados. Alrededor de un 15% de jugadores en la NBA son europeos así como los ganadores de cinco de los seis últimos premios MVP", expuso Silver.



"Sin embargo, ha habido una gran brecha entre el interés en este deporte y su desarrollo respecto a como operamos nuestra liga aquí en Norteamérica", sostuvo.



En cuanto a las infraestructuras, Silver señaló que la competición podría arrancar en recintos deportivos ya existentes pero recalcó que la creación de arenas de nueva generación puede ser otro incentivo para la creación de la liga.



Los reportes sobre el desembarco de la NBA en el básquet europeo llevaban varios meses circulando.



El pasado octubre, el comisionado adjunto Mark Tatum afirmó que existía una "oportunidad sin explotar" para hacer crecer el deporte en el continente.



"Estamos trabajando con la FIBA y nuestros socios en Europa para aprovechar esta oportunidad de hacer crecer el básquet allí", afirmó Tatum en una rueda de prensa telefónica con medios internacionales.