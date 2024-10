Video: Graban impresionante imagen de oso perezoso nadando en Tortuguero

Un grupo de turísticas fue sorprendido por un oso perezoso que se encontraba nadando en pleno mar de Tortuguero, en Limón.

Hidalgo relató que, inicialmente, pensó que era una tortuga, pero luego, cuando él y el grupo con el que viajaba se acercaron, se llevaron una gran sorpresa.

“Tengo 30 años de estar en esta profesión, los he visto de todas formas, pero verlo así me causó una gran impresión, verlo nadando ahí. He visto cruzando el canal un jaguar en 1999 y ahora veo un perezoso nadando. Algo lo motivó, por temporada de apareamiento quizás”, acotó.