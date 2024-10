Vicki Ross: "No ha habido presidente de Unafut que no haya tenido afiliación con algún equipo"

Es de conocimiento público la afinidad que tiene Vicki Ross a Liga Deportiva Alajuelense y, justamente, ese ha sido un blanco de cuestionamientos y críticas por parte de aficionados y también por algunos personeros de clubes.

Teletica.com entrevistó, este lunes, a Ross y le consultó puntualmente sobre este tema.

Ross afirmó que sus decisiones tienen una "imparcialidad absoluta" y que los antiguos jerarcas de Unafut "han tenido afiliación con algún equipo".

—Todos tenemos un pasado, para nadie es un secreto su afición por Liga Deportiva Alajuelense, creo que es de conocimiento público, por la coyuntura país, y contexto del fútbol como tal, usted sigue siendo liguista, ha apartado esa faceta de aficionada al ser presidenta de Unafut o ese pasado incrementa los cuestionamientos en épocas críticas de cierre de campeonato...









Vea, yo he estado tratando de hacer un análisis de por qué las reacciones son tan virulentas en ese sentido en relación con eso, porque no ha habido presidente de Unafut anterior que no haya tenido alguna afiliación con algún equipo, de hecho, la mayoría de expresidentes de Unafut no solo han tenido sus equipos si no han sido dirigentes de equipos, verdad...

Más bien, esta es la primera ocasión en que se hace un proceso tercerizado en el que eso no influye para nada en la selección del presidente de la Unafut.

Tengo que decirle que yo soy una profesional, igual que los futbolistas son profesionales cuando los contrata un equipo u otro, igual los técnicos. Yo tengo claro que en el ejercicio correcto de este cargo, la imparcialidad tiene que ser absoluta y así lo ha sido.