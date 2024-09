Vicki Ross le responde a Vladimir Quesada

La presidenta de Unafut, Vicki Ross, salió al paso de las críticas que ha recibido el Torneo de Copa.

Por ejemplo, el pasado miércoles, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, afirmó que el Torneo de Copa "no era importante" y dejó claro que a él no le gustaba la competición.

“No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo vemos en los estadios. De alguna manera para los equipos que competimos en otros torneos es demasiada la saturación, pero nuestras autoridades deciden otra cosa y aunque no estemos de acuerdo hay que respetar”, dijo Vladimir en declaraciones a Tigo Sports.