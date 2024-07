Usuarios denuncian que sistema de JPS cobra por lotería en línea, pero no asigna números

Usuarios del sistema de venta de lotería en línea de la Junta de Protección Social (JPS) denuncian que la plataforma les está haciendo rebajas en sus cuentas, pero no les asigna ningún número.



Desde este miércoles, las redes sociales de la JPS se están llenando de reclamos de personas que están sufriendo el mismo problema.

¿Qué pasa con los que hemos comprado en el sitio web, nos rebajaron el dinero y los billetes de lotería no aparecen en ningún lugar, ni en el correo ni en billetes activos? Ya mandé correo a soporte y no han dicho nada, ¿quién da respuesta de eso?”, denunció Ade Sánchez.

“Colapsó la página de venta en línea. Me hicieron el cargo a la tarjeta y no me asignaron los números. ¿Dónde reclamo?”, escribió en Facebook Daniel Solís.