San José, Escazú y MOPT se “tiran la bola” por puente peatonal en mal estado

Un puente peatonal en mal estado, que comunica Pavas con Escazú, ha sido motivo de preocupación entre los vecinos de ambas comunidades.

El puente se ubica 200 metros al sur y 150 metros al este de la Iglesia de Pavas centro, y es usado diariamente por decenas de trabajadores que viajan de Pavas a Escazú y viceversa; también lo frecuentan familias para poder desplazarse a zonas comerciales.

La demanda es tal, que todas las mañanas hay taxistas informales a ambos lados del puente para llevar a las personas a su destino.

Sin embargo, como se aprecia en el video adjunto facilitado a Teletica.com, la estructura, actualmente, está en mal estado: en algunos puntos faltan lozas y solo un perlin sostiene el paso para que los usuarios puedan caminar, dejando al descubierto el río Tiribí.

Los habitantes claman por ayuda de las autoridades para reparar la estructura y que puedan seguir transitando con seguridad; sin embargo, los municipios de San José y Escazú, así como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se “tiran la bola”: todos aseguraron a este medio que “nadie sabe quién lo construyó”.

Puente Pavas - Escazú.

¿Qué dice el MOPT?



Tras la consulta de Teletica.com, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indicaron que ese puente no se encuentra en una ruta nacional, por lo que no le corresponde al MOPT- Conavi su atención.



Por dicha razón, “patearon la bola” a la Municipalidad de San José o la de Escazú, ya que, agregaron, “es un tema que podría ser más de estas instituciones”.

No es un activo de San José



En el municipio josefino explicaron que el puente no fue construido por dicho gobierno local.

“El puente al que hace referencia no está registrado como activo de la Municipalidad de San José, dicho puente fue una gestión que realizaron los vecinos de la comunidad de Pavas. Sin embargo, la institución ha ejecutado intervenciones menores a la estructura por solicitud de los vecinos”, explicó la Gerencia de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José.

Ante la consulta de este medio, la Gerencia solicitó una reunión con el Concejo de Distrito de esa zona, para analizar la situación.

Sin embargo, adelantaron que, por no ser un puente de la municipalidad, no pueden “integrar presupuesto para mejoras”.

Entre las opciones más viables, dado su deteriorado estado, las autoridades josefinas valorarían incluso cerrar el paso. Esto pone en alerta a los vecinos, quienes aseguran que son muchos los que se verían perjudicados.

“El cierre no puede ser una opción, necesitamos soluciones y la solución es que las autoridades locales vuelvan sus ojos a esta comunidad y vean que tanto vecinos de Escazú como de Pavas se benefician con el puente, acá hay zonas industriales donde trabajan muchas personas de Escazú y en ese punto de Escazú hay grandes empresas donde trabajan muchos vecinos de Pavas. "Si el puente se cierra, todas estas personas tendrían que viajar hasta San José, tomar dos buses y durar hasta una hora para poder llegar a su trabajo con estas presas”, contó a este medio Wálter Rodríguez, vecino de Pavas.

¿Qué dice la Municipalidad de Escazú?



Por su parte, en la Municipalidad de Escazú mencionaron que no pueden invertir recurso público porque el puente no fue construido por ellos ni tampoco se trata de una ruta nacional habilitada.

Más bien, respondieron al MOPT, asegurando que, si bien es un puente que conecta Pavas con la Ruta 27, debería de haber un involucramiento por parte del ministerio, ya que da paso a una ruta nacional.

“Es importante aclarar que ese puente no lo hizo la Municipalidad de Escazú, no es un paso formalmente habilitado por la municipalidad, nosotros desconocemos quién fue el que hizo ese puente, si fue el MOPT o si fue la Municipalidad de San José, pero no es una vía formalmente habilitada por nosotros”, dijo el municipio escazuceño.

Al igual que la Municipalidad de San José, en esta cartera también dijeron que no pueden destinar recursos municipales a repararlo.

“Al ser una vía que no es formalmente habilitada por este municipio, es decir, no es una vía de Escazú, nosotros no podemos invertir recurso público en esa vía, porque podríamos, como municipalidad, vernos inmiscuidos en problemas en la Contraloría, incluso, funcionarios que autoricen intervenciones en ese paso podrían incluso acarrear problemas hasta de índole penal, esto corresponde a la institución que hizo el puente”, finalizaron.

Teletica.com dará seguimiento a la reunión que tendrá la Municipalidad de San José con el Concejo de Distrito para verificar si existe posible solución para darle el mantenimiento adecuado a este puente.