¿Qué sonados procesos judiciales serán protagonistas en este 2025?

El 2025 trae una agenda de sonados procesos que se espera lleguen a debate en los próximos meses.

Estos casos ya están generando una intensa atención mediática, mientras las partes involucradas se preparan para enfrentar los procesos legales. A continuación, presentamos un repaso de los juicios más relevantes programados para el próximo año:



Uno de los casos que han conmocionado al país es el asesinato de Yuliana Ureña, de 19 años, ocurrido el 21 de septiembre de 2023 en San Roque de Ciudad Quesada. La Fiscalía Adjunta de San Carlos solicitó 115 años de prisión contra el acusado, un hombre de apellido Acuña, conocido como “Hugo Loco”.



El debate judicial comenzó el 9 de diciembre de 2024, y se espera que la sentencia sea emitida el próximo 6 de enero.



Acuña enfrenta cargos no solo por el homicidio de Ureña, sino también por la violación de una menor en Naranjo, ocurrida semanas antes del crimen.



En febrero, todas las miradas estarán puestas en el juicio contra Marta Esquivel, presidenta ejecutiva suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esquivel enfrenta acusaciones de hostigamiento laboral presentadas por el director jurídico de la institución, Gilberth Alfaro.



El proceso, programado para el 12 de febrero, se realizará de manera virtual ante el Juzgado de Trabajo de Heredia. Este juicio surge en un momento crítico para la CCSS, que también enfrenta una investigación legislativa por supuestas anomalías administrativas.



Un caso que pone a prueba el respeto a la figura pública es el juicio contra una mujer de apellido Quirós, acusada de amenazar al diputado Ariel Robles del Frente Amplio. Los hechos ocurrieron en junio de 2023, durante una protesta frente a la Asamblea Legislativa.



Aunque se intentó una conciliación en diciembre de 2024, Quirós rechazó el acuerdo, llevando el caso a juicio. Este proceso se espera se realice en el primer semestre de 2025, y promete generar debate sobre los límites de la libertad de expresión y la seguridad de los funcionarios públicos.



El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y cuatro de sus exfuncionarios enfrentarán juicio por presunta influencia contra la Hacienda Pública en el caso del cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).



Entre los implicados están el exvicepresidente Helio Fallas y el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.



La banda conocida como “Senderistas”, acusada de una serie de robos en casas de lujo en San José y Heredia, también estará en el centro de la atención. El juicio, trasladado a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), involucra a seis sospechosos que enfrentan cargos por robo agravado.



Los sospechosos de conformar la banda son de apellidos Pérez Ugarte, Carpio Chaves, Garita Rubí, Alvarado Delgado, Herrera Almanza y Ugarte Portobanco, a quienes se les investiga por el presunto delito de robo agravado.



De acuerdo con Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, las primeras cinco personas permanecen en prisión preventiva, mientras que Ugarte continua bajo arresto domiciliario.



Según la información obtenida por la Fiscalía, los robos ocurrieron durante el 2020, en San José y Heredia. Al parecer, los sospechosos buscaban casas que colindaban con ríos o lotes baldíos, para que se les facilitara el ingreso a las propiedades.



Se presume que los investigados hacían huecos en las tapias y luego, en apariencia, rompían las puertas para ingresar a las viviendas. De esa manera, se sospecha que sustraían joyas, ropa, dispositivos electrónicos y dinero; se cree que algunos de estos bienes los llevaban a casas de empeño.



El Ministerio Público estima que los perjuicios económicos ascienden a más de ₡270 millones.



Otro de los casos es el conocido como “Familia”, cuyo expediente es el 20-000047-0622PE, se refiere a un grupo criminal integrado por 18 personas quienes actualmente están en prisión preventiva, aparentemente vinculado al grupo narco conocido como “Los Lara”, irán a juicio en octubre de 2025.



Estas personas habría integraron una organización criminal que se dedicaba al tráfico, almacenamiento, distribución, preparación y venta de drogas de uso no autorizado a nivel nacional, privaciones de libertad, extorsiones, legitimación de capitales y homicidios, entre otros.



Dicha organización tenía como punto concéntrico de actividades ilícitas las zonas de Sagrada Familia, Ciudadela 25 de Julio y Ciudadela 15 de Setiembre en Hatillo, así como la zona de La California en San José.



Dicha organización se dedicaba al tráfico nacional de estupefacientes, siendo que dentro de las acciones delictivas de la organización criminal comprendían la participación de sus miembros en el tráfico de drogas de uso no autorizado, en el almacenamiento, distribución, y venta de las mismas, así como sustracción de drogas a otros grupos narcotraficantes, cobros de dinero por deudas originadas por negociaciones con drogas y la ejecución de homicidios y atentados contra personas que habían tenido conflictos con algún miembro de la organización criminal.

Otro de los casos que se espera vaya a juicio en el segundo semestre de 2025 es el del femicidio de Nadia Peraza en Heredia.

Peraza, de 23 años, desapareció el 20 de febrero de 2024 y reportada como tal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el 1.º de marzo del mismo año. Sin embargo, fue el viernes 17 de mayo cuando las autoridades encontraron partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora en una casa en San Rafael de Heredia y en un cafetal.

El sospechoso de asesinar a la joven, además de ser su pareja sentimental, era el padre de su hija de dos años y ocho meses. Se trata de un hombre de apellido Buzano, de 25 años, quien ingresó al centro penal el lunes 20 de mayo, donde descuenta actualmente un año de prisión preventiva.

Uno de los casos que también ha sido bastante mediático fue el de la anestesióloga María Luisa Cedeño. En octubre de 2023, el Tribunal Penal de Quepos, Puntarenas, dispuso anular las sentencias absolutorias dictadas en favor de los imputados de apellidos Miranda y Bodaan.



Por otro lado, en el caso del sujeto de apellido Herrera, quien fue condenado a 50 años de cárcel por violación y homicidio calificado, tendrá que recibir una nueva pena, ya que se recalificaron los hechos probados como un delito de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, y tres delitos de violación calificada, cometidos en concurso material.



El juicio por el homicidio de Cedeño se volverá a realizar, pero con un nuevo tribunal para que resuelva la situación jurídica de Miranda y Bodaan así como la nueva pena que debe de imponérsele a Herrera.



Este nuevo juicio aún no tiene fecha para iniciar, pero se espera se realice también en 2025.