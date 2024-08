¿Qué debería hacer si atropello a un perro por accidente?

¿Qué pasa si un conductor atropella a un perro en la calle? ¿Cómo deberia de actuar para evitar ser castigado penalmente?

Lo primero que hay que dejar claro es que solo se sanciona al conductor si el actuó con dolo, es decir con la intención de hacerlo a propósito.

​"Se sancionará con pena de prisión de tres meses a dos años, a quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal doméstico o domesticado; la misma pena se aplicará cuando la muerte de este sea consecuencia de las conductas descritas en los artículos 279 bis y 279 quinquies de esta ley", explica el artículo 279 del Código Penal.

Así las cosas, si la muerte del canino fue un accidente, el conductor no está incurriendo en un delito, pero es buena idea recopilar evidencia o prueba de que no se actuó de manera dolosa. Teletica.com conversó con tres abogados penalistas, quienes explican qué hacer si atropello un perro.

"Es recomendable hacer un aviso al 911 sobre el accidente. Incluso, tomar fotografías, levantar nombres y teléfonos de testigos que eventualmente permitan esclarecer la dinámica del accidente y generar así prueba que nos permita descartar ante las autoridades que se trató de una muerte dolosa o intencional. "Recordemos que el delito de muerte de un animal es de tipo doloso, es decir, requiere probarse que hubo una intención de matarlo, si fue sin culpa, no hay delito. Sin embargo, todos estamos expuestos a que alguien pueda denunciarnos ante el Ministerio Público y abrirse una investigación para determinar lo sucedido y decidir si eleva el caso o no a juicio, donde se determinará si existió o no un delito", explicó el abogado y periodista David Delgado.

El penalista Erick Gatgens concuerda con Delgado sobre llamar a la línea de emergencias y aclara que abandonar la escena no puede ser sancionable.

​"En Costa Rica no existe una normativa que sancione a la persona por abandonar el lugar donde ocurrió el accidente. Anteriormente, sí existía, si yo causaba lesiones a una persona o un animal y huía, pero fue declarado sin lugar por la Sala Constitucional hace bastantes años. Así que mi recomendación sería llamar al 911 para dar la alerta, recordemos que este sistema graba las llamadas, por lo que podría servir como prueba en un posible juicio. Ahora, esperarse o no esperarse a que llegue Fuerza Pública u OIJ depende de la persona y del lugar también, pero no existe una obligación del conductor por quedarse. "Erróneamente, las personas creen que si atropellan a un animal y dicen, pueden ir a la cárcel, ¿pero si fue sin culpa? Eso es lo que se debe demostrar. En el caso de los policías que detuvieron en Goicoechea, es para indagarlos, tomarles la declaración, pero hay toda una investigación en cada caso concreto para determinar si hay dolo o no y de la prueba que haya", acotó Gatgens.

La licenciada Maricruz Uba, quien representa a organizaciones defensoras de los derechos de animales, se refirió a este tema e indicó que la ley no especifica qué hacer, concuerda en llamar al 911, pero señala que el responsable del atropello debe esperarse en el lugar de los hechos.

​"Hay dos escenarios, si lo hace con la intención de matar o maltratar al animal es delito. Si fue un accidente, lo correcto es conseguir las pruebas para demostrar su inocencia. Ahora, considero necesario quedarse en el lugar de los hechos si el animal murió, intentar averiguar si el perro tiene familia y hacerse responsable. Si se entera de que atropelló al animal, no hace nada y se da a la fuga, considero que eso es un abandono y se podría acusar por ello", mencionó Uba.

Si el animal está vivo, ¿llevarlo o no al veterinario?

Uba resalta que si el canino está vivo, dejarlo ahí herido o agonizando podría ser considerado como crueldad animal, por lo que el conductor tiene la obligación de llevarlo al veterinario.

"Si el animal está vivo, no solo es la parte humana, es no caer en crueldad, que también es un delito, por lo que debe llevarse al veterinario. La responsabilidad es solidaria con el dueño registral del vehículo o de la institución para la que trabaja y deben costear los gastos del veterinario", expresó la penalista.

Delgado y Gatgens consideran que lo "más humano" es llevar al perro a recibir tratamiento de un especialista, mas no hay una norma que lo regule, por lo que no es una obligación.

​"No hay ninguna ley que exija una conducta determinada. Mi recomendación, en caso de atropellar accidentalmente un animal doméstico, es llevarlo inmediatamente a un hospital veterinario para que le brinden auxilio médico y sea un profesional el que determine si hay posibilidades de salvarlo, si lo declaran fallecido o si es candidato a una muerte humanitaria (eutanasia). Nadie va a criticar al conductor por intentar salvarle la vida al perro, por lo que levantar al animal aún esté agonizando, no es alterar la escena, por lo que la vida del ser vivo está antes", finalizó el licenciado David Delgado.

Enterrar al animal y buscar a la familia dueña de la mascota, si es que la tiene, debería ser una responsabilidad del conductor, pero tampoco está tipificado en el Código Penal, por lo que es decisión del chofer cómo actuar.

Este medio consultó al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y al Ministerio Público (MP). Senasa explicó que no ven casos de atropellos en perros y el MP acotó que no se refieren a casos hipotéticos o aislados. La consulta también fue enviada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para el momento de publicación de esta nota no ha habido respuesta de dicho órgano judicial.