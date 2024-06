¿Por qué Franklin Chang cree que su récord de misiones espaciales será abatido muy pronto?

Aunque ya es un astronauta retirado, Franklin Chang aún mantiene el récord por la cantidad de misiones espaciales que hizo a lo largo de su carrera en la NASA.

Ese honor es compartido con el estadounidense Jerry L. Ross.

“Son siete misiones al espacio, y sí, por el momento no hay nadie que haya tenido más de siete misiones”, aseguró el tico en entrevista con Teletica.com, con motivo del aniversario de su último viaje, el STS-111, entre el 5 y el 19 de junio de 2002.

“¿Se ha preguntado por qué, tantos años después, sigue manteniendo esa marca?”, se le consultó.



“Yo creo que es una combinación de varios factores, que tienen que ver con el tiempo en el que me tocó volar: estaba en el apogeo del programa espacial, del transbordador espacial, teníamos muchas misiones que estábamos ejecutando. Yo entré en el momento oportuno, cuando el programa estaba apenas comenzando, entonces me tocó viajar por la cúspide del programa. Cuando se terminó, en el 2010, mucha gente tuvo que irse, dejaron de volar, los vuelos espaciales eran más escasos, limitados por la capacidad de las naves rusas, que eran las que llevaban los astronautas al espacio”, explicó a este medio.

Sin embargo, el costarricense cree que muy pronto le arrebatarán ese récord, ya que ahora el espacio está al alcance de más personas.

“Ahora, en la época nueva, con los vuelos comerciales de Space X y, más adelante, Boeing, Blue Origin y todas estas empresas, las cosas van a cambiar. Yo creo que, muy pronto, este récord va a ser abatido por otras personas, lo cual es bueno. Es bueno que estas cosas no se queden así, sino que cada vez haya más gente que vuele al espacio”, agregó Chang.

NASA ha resaltado a Franklin Chang como el astronauta con más experiencia.

Puerta abierta



Chang Díaz acumuló, a lo largo de su carrera, 1.601 horas en el espacio. La STS-111 fue su última misión, en la que realizó tres caminatas fuera de la Estación Espacial Internacional: era la primera vez que lo hacía.

—Cuando despegó en esa misión, ¿sabía que iba a ser la última? —No, realmente no. Había pensado que, en ese momento, yo había volado más que nadie, entonces estaba al puro frente de la fila, había muchas otras personas que no habían podido volar en el cuerpo de astronautas, y había que abrir espacio a otros, que tuvieran esa oportunidad— respondió el fundador de Ad Astra Rocket a este medio.

Aunque ahora trabaja de lleno en el motor de plasma y reparte su tiempo entre Costa Rica y Estados Unidos, el astronauta retirado no cierra las puertas a un nuevo viaje fuera del planeta Tierra.

“Yo volvería, claro que sí. Lo que pasa es que tendría que pedirle permiso a mi mamá, a mi esposa, a toda mi familia, y creo que no me lo van a otorgar, porque ya lo hice muchas veces. Pero bueno, nunca he cerrado esa puerta y es importante mantenerla abierta, porque es algo que me motiva, me motiva hacer el trabajo que estoy haciendo ahora”, expresó.



Según Chang, durante su carrera, su mamá y su esposa fueron las que más sufrieron por la incertidumbre de pensar que algo podía sucederle en el espacio.

“Uno está en su caldo, en su sopa, está haciendo lo que quiere… Sabe muy bien que está haciendo algo muy peligroso, que puede morir, pero la familia no tiene ninguna opción, simplemente está observando y sintiendo la posibilidad de que el ser querido pueda fallecer y no tienen ninguna forma de controlar eso. Mi familia sí sufrió bastante, particularmente mi mamá; tal vez mi esposa, mis hijas, las más pequeñitas creo que no se daban cuenta, pero mi esposa y mi mamá fueron las que más sufrieron por esto”, concluyó.