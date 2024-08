"No tuvo la comprensión del caso", reclama persona sorda por atención de oficial de Tránsito

Luego de ser retenido durante 45 minutos por dos oficiales de la Policía de Tránsito y sin poder comunicarse mediante la Lengua de Señas Costarricense (Lesco), Carlos Gutiérrez, se vio obligado a acudir a la Sala Constitucional (vea video adjunto de Telenoticias).

Gutiérrez, quien sufre de discapacidad auditiva, alegó en su amparo un irrespeto a sus derechos fundamentales, así como a la ley 7.600, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, así como La ley de Reconocimiento y Promoción de la Lengua de Señas Costarricense.

Los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso.

"Es muy importante que se trabaje a nivel de Estado, en este caso, la Policía de Tránsito; porque en el momento en el que se dio esa interacción, nosotros como personas con discapacidad sí tenemos responsabilidades con la ley, estamos de acuerdo con eso.

"Pero también es importante que nosotros tenemos derechos. Y en este caso, cuando al policía le indiqué que no le estaba entendiendo, que no le podía leer los labios, que era muy importante el uso de la Lesco, tuvo una actitud muy negativa, muy intransigente. No pidió una disculpa, no tuvo la comprensión del caso y no le dio importancia a estos derechos", narró el recurrente.