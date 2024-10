“No está bien ni es normal”, dice exdirectivo de ICT sobre compras de boletos a misma empresa

Para el exdirectivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Gustavo Araya, resulta “extraño” que una misma empresa sea seleccionada para la compra de boletos aéreos.

El actual secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) fue el primero que solicitó revisar la adquisición de tiquetes en esa institución, el 23 de octubre de 2023, durante la sesión ordinaria 6.272 de la Junta Directiva.

​Aquel día, el ministro del ramo y presidente ejecutivo de la entidad, William Rodríguez, rindió un informe sobre el viaje que había hecho a Uzbekistán, en el marco de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Ese vuelo fue cuestionado un año después por el diputado Ariel Robles, debido a su costo de ¢7,1 millones.

Que la investigación se solicitara ese día fue pura causalidad, según sostuvo Araya en una entrevista con Teletica.com.

"Realmente, no hubo una razón, una alerta o simplemente una acción de parte del Instituto de Turismo que me llamara la atención. Fue una acción general, en virtud que yo, precisamente en mi trabajo diario, también hago la compra de muchos boletos. Y nos hemos percatado de que habían situaciones, me refiero a la empresa donde yo trabajo, con la compra de los boletos.

"Antes de llevar la moción, había preguntado que cómo se compraban los boletos en la institución y en ese momento me percaté de que pareciera que no había mucho control del tema por parte de la administración. Entonces ahí llevé el tema como punto a la Junta Directiva", explicó el exdirectivo.