Lo que empezó como ‘bullying’ acabó con pérdida de testículo para estudiante de Siquirres

Lo que empezó como bullying acabó con la pérdida de un testículo para un estudiante de Siquirres.



Según la denuncia que fue presentada por los familiares desde el 13 de mayo anterior, en la Fiscalía de Siquirres, el menor de edad sufrió dos agresiones: la primera el 12 de mayo, cuando estaba fuera de la institución educativa.

En esta ocasión, aparentemente, un joven dos años mayor, de unos 15 años, le tomó los testículos y los presionó con tanta fuerza que la víctima fue internada en el Hospital Calderón Guardia, donde tuvieron que extirparle el órgano (ver nota completa de Telenoticias en el video adjunto).



La otra denuncia que se narra ocurrió días después de su operación, cuando un joven de su misma edad lo golpeó en los genitales, razón por la que nuevamente fue hospitalizado. Desde ese momento, el menor de 13 años no asiste al colegio por miedo a un nuevo altercado.

​"Él me cuenta que el chiquito lo agredió y le estripó los testículos. No sé si en ese momento sabía si estaba jugando o vacilando, pero él le dijo que si no le daba plata no lo soltaba. Entonces él (su hijo) le dijo que le daba mil para que soltara, por favor, y después le dijo que 500 porque quería ir a los patines.

"Dice mi hijo que él le rogaba que lo soltara, pero seguía golpeándolo, estaban dentro del agua, entonces le dio miedo que al forcejear alguno se ahogara. Hasta que ya lo soltó. Él salió del agua y estuvo un ratillo en reposo, pero él sentía demasiado dolor y fue cuando decidió irse para la casa. Cuando él llegó a la casa, dice el papá que casi se descompone en el corredor del dolor. Le dijo al papá que un chiquito le había golpeado el testículo, pero empezó a vomitar y estaba muy pálido, entonces el papá decidió llevarlo al hospital", indicó la madre del estudiante.