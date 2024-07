JPS insiste en que reintegros de lotería que cobró y no asignó serán automáticos

La Junta de Protección Social (JPS) insiste en que los reintegros de la lotería que cobró, pero no asignó, por medio de su sistema de venta en línea, se realizarán de manera automática.



Lo hizo en medio de nuevos reclamos de usuarios que afirman que los bancos iniciaron hoy con los cobros de esos billetes que el sistema no asignó, pero sí debitó de las tarjetas el pasado miércoles, cuando el sitio JPS en Línea presentó los problemas.

“Desde el miércoles compré en línea y no me asignaron los números y tampoco me devuelven el dinero. Así es muy fácil con el dinero del pueblo. Llamé y me dicen que en seis días me devolverán el dinero”, aseguró en redes Milly Frey Camacho.