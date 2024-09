Fallo de Internet provocó suspensión de examen del Colegio de Médicos y Cirujanos

Problemas de conectividad obligaron al Colegio de Médicos y Cirujanos a suspender el examen de conocimientos para la incorporación de profesionales (ver video adjunto de Telenoticias).

El fallo ocurrió cuando ya el examen había iniciado, por lo que el colegio profesional no tuvo más remedio que detener la prueba.

“Hacen un cobro de ₡120 mil para poder pagar los dispositivos que dicho sea de paso no funcionan. Ahora solo nos sacan del colegio, nos cerraron los portones en la cara y ahora nos dicen que van a ver cómo hacen para posponer el examen”, dijo uno de los afectados.

El examen denominado ECOM, es un requisito para colegiarse y así poder ejercer la medicina en el territorio nacional.

Este miércoles, fueron convocados 579 postulantes de ocho escuelas de medicinas, varios de ellos, incluso extranjeros, que se toparon con la sorpresa de los problemas tecnológicos.

“Gente que viene de Panamá, gente que viene de Honduras, una reprogramación que no viene en ningún tipo de decreto”, dijo un extranjero afectado.

En un comunicado de prensa, el Colegio de Médicos indicó que, los postulantes que ya estaban debidamente inscritos no deberán realizar ningún trámite ni pago adicional.

“Ellos demandan puntualmente, pero no cumplen con su parte del trato, no tienen la sustentabilidad para tener a tantas personas, alegando que el Internet no es el más adecuado, tienen problemas técnicos, por qué eso no lo tomaron en cuenta cuando cobraron tantas matrículas del examen”, contó otro afectado.

Según el Colegio, ahora, la nueva fecha se informará según el reglamento de la prueba que establece un plazo de 30 días naturales para convocar.