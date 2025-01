El drama de las desconexiones del EDUS en los hospitales de la CCSS

"Tenemos un panorama de emergencias. Llega un paciente de 82 años, por ejemplo. El paciente llegó con la cuidadora de su casa de asistencia. El paciente tal vez tiene Alzheimer y es diabético, pero eso yo no lo sé porque tenemos una caída del EDUS. El paciente no lleva ninguna información, ni la cuidadora.

"El paciente llega convulsionando, pero yo no sé si el paciente es epiléptico. Y resulta que llega con una glicemia en 26, cuando lo normal es de 70 a 100 o 110. ¿Por qué llega así? Yo no lo sé. No sé si le inyectaron insulina, si le dan hipoglicemiantes orales, si tiene una insuficiencia renal. Yo no tengo ninguna información del paciente".