Día del Lesco: ¿Hay mejoras para la población sorda en Costa Rica?

Desde el 2012, el 19 de julio se celebra el día del lenguaje de señas costarricense o Lesco ¿Ha avanzado el país en mejoras para la población sorda desde aquella fecha a hoy?



María Herrera y Jeremy Chacón son personas sordas. Recientemente, asistieron a una feria de empleo y si bien encontraron a una intérprete de Lesco, en el evento ellos aseguran que en el mercado laboral la mayoría de las puertas están cerradas para ellos.

“Desde muchos años las ferias de empleo siempre son iguales, son poco accesibles para las personas, porque contratan al intérprete para que esté aquí y acompañe a las personas en diferentes puestos, pero las personas tienen que tener mente abierta y darse a la inclusión, ver que si es una persona sorda buscar puestos adecuados para ellos, porque lo que piensan es que las personas sordas no pueden, los ven como el pobrecito, con la opción básica de empleo, creen que uno no puede oralizar con ellos, es lamentable que no consigamos trabajo porque no nos entienden a la hora de comunicarnos”, explicó Jeremy Chacón.

Aunque en el país hay más de 95 mil personas sordas, datos al 2018 registraban solamente 50 intérpretes de Lesco.

En el 2012 se declaró el día nacional del Lesco en Costa Rica, pero más allá de esta declaratoria aún hay demasiados retos para apoyar a la población sorda.