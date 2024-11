Deuda en impuesto a cigarros “es una preocupación más”, coinciden sindicatos de CCSS

El pendiente que el Ministerio de Hacienda mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en las transferencias por concepto del impuesto a los productos de tabaco, es un motivo más de preocupación para los sindicatos de esa institución.

Así lo hicieron ver las organizaciones de trabajadores de la entidad administradora de los servicios de salud públicos, este martes, tan solo un día después de que se revelara la existencia de una deuda por ¢26.980 millones, acumulada en tres años.

"El dinero para el tratamiento de pacientes de cáncer tiene una deuda de más de ¢28.000 millones... no lo han trasladado (ese monto) para tratar a los pacientes de cáncer, como la señora de Purral (en Goicoechea). Aquí algo pasa", dijo el presidente del Sindicato de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada.

Las transferencias pendientes se suman a una creciente deuda que el Estado mantiene con la Caja, por más de ¢4 billones.

Desde hace meses, tanto con protestas como con declaraciones en espacios públicos, incluida la Asamblea Legislativa, el sector sindical de la institución ha demandado que el Gobierno honre la deuda que día a día crece.

"Un impuesto que se creó en este Congreso para resolver los problemas de una enfermedad o patología grave en nuestro país, como es el cáncer. Imagínense, 29.000 millones que no está girando el Ministerio de Hacienda a la Caja. La Caja no está quebrada, es el Estado, y especialmente este Gobierno, el que se niega a honrar sus obligaciones, poniendo en riesgo la salud de los costarricenses", aseguró el secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), Marvin Atencio.

"Hoy tengo una preocupación más aunada a esto, y es lo que está pasando también con el impuesto para el cáncer. Son ¢29.000 millones que no está girando el Ministerio de Hacienda. Esa es una preocupación más a esta deuda billonaria del Estado.

Por su parte, el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría, enfatizó en que —desde su punto de vista— existe una actitud “destructiva” de parte del Poder Ejecutiva hacia la institución administradora de los hospitales del país.

La vicepresidenta de la Unión Médica Nacional (UMN), Janice Sandí, se dijo “estupefacta” por la información trascendida.

"Este Gobierno no solo no honra su deuda como patrono, sino que comete la barbaridad, porque no tenemos otra forma de expresarlo, de retener un impuesto que viene de una ley y que tiene un destino específico", indicó la médica.