Decomisan celulares a periodista por tomar foto con "aparente connotación sexual" a jefa de prensa de Fiscalía

El Ministerio Público confirmó a Teletica.com que le decomisaron dos teléfonos celulares a un periodista del canal Opa por una supuesta fotografía tomada, con aparente connotación sexual, a la jefa de prensa del Ministerio Público.



Los hechos ocurrieron este jueves por la tarde durante la comparecencia que tuvo el fiscal General, Carlo Díaz, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.

“Al llegar, la Unidad de Protección del Fiscal General me puso en conocimiento de que una persona que se encontraba en la barra del público me tomó y compartió una fotografía de la parte de atrás de mi cuerpo, cuando estaba inclinada, sin que me diera cuenta y con aparente connotación sexual. Esto al atender yo un llamado de don Carlo para que me acercara a precisar una información oficial”, dijo Tatiana Vargas, jefa de prensa del Ministerio Público.