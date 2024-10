“De milagro, estoy contando el cuento”, dice conductor al que le cayeron árboles encima

Los fuertes vientos y lluvias que azotaron San José, la tarde de este viernes, provocaron daños en carros, destecharon algunas casas y supermercados en Zapote, Hatillo, San Sebastián, Merced y San Francisco de Dos Ríos.



En la zona de Zapote, específicamente en la radial que comunica con el centro de San José, un árbol cayó sobre un carro y su conductor resultó ileso.

Juan Miguel Abarca conversó con Telenoticias y describió los momentos de terror que vivió mientras conducía.

“Iba en sentido Zapote hacia San José y estaba lloviendo muy fuerte; de repente, vi un árbol que iba cayendo, aceleré para que no me impactara, pero fue imposible y me cayó todo encima.