Constructora niega “renuncia” a Centro Cívico de Puntarenas y reclama millonaria deuda

El representante legal de IDECO, Wálter Brenes, negó rotundamente que esta empresa renunciara a la construcción del Centro Cívico en El Roble de Puntarenas, como lo aseguró el Ministerio de Justicia, este domingo, en un comunicado de prensa.

En una declaración enviada a este medio, Brenes indicó que la Unidad Coordinadora del Programa (USP), mediante oficio PSCPV-USP-CG-RES-020-2024, con fecha del 22 de agosto de 2024, decidió suspender el proyecto de manera unilateral, por un plazo de hasta dos meses.

Esto se debe, según el abogado, a que la compañía que defiende solicitó el procedimiento de terminación de contrato por falta de pago, ya que se le adeudan $1.67 millones.

“De manera que mi representada no ha renunciado al proyecto, todo lo contrario, a pesar de no haber recibido orden de facturación desde hace más de tres meses y no recibir pagos desde hace dos meses, la empresa ha hecho frente a sus compromisos contractuales”, dijo Brenes a este medio.