¿Cómo toma Vicki Ross las críticas ácidas y los memes sobre ella y el VAR?

Con la llegada del VAR también está la polémica sobre algunas decisiones que se han tomado. También han llegado los memes y las críticas ácidas por parte de algunos aficionados y también personeros del fútbol.

Sobre este tema, Teletica.com, le consultó a Vicki Ross, presidenta de Unafut, cómo toma esos cuestionamientos, así como las declaraciones de Jafet Soto sobre su gestión en Unafut.

Ross dejó claro que hay desconocimiento al respecto, pues la Comisión de Arbitraje pertenece a la Federación Costarricense de Fútbol y no la Unafut.

—Hay un tema claro y es el tema del VAR: Hay quienes creen que usted maneja el VAR, hay memes de usted dirigiendo el VAR: ¿Cómo toma usted esos cuestionamientos, esas críticas ácidas por parte de la afición y personeros de equipos?











La verdad con muchísima frustración porque hemos tratado de hacer entender... yo sé que el engranaje del fútbol es complejo, saber quién hace qué en el desempeño de la competición, hemos tratado de educar un poquito a la afición y tratar de lidiar con desconocimiento de algunos dirigentes sobre quién se encarga de qué.

En la competición intervienen diferentes instancias, algunas de Unafut y otras de Federación Costarricense de Fútbol. La Comisión de Arbitraje es de la Federación Costarricense de Fútbol, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el arbitraje, por eso lidiar con los memes o incluso con los insultos, cuando se favorece a uno o alguien se siente dañado, ya sea con mérito o no, los insultos fácilmente se dirigen a la Unafut y mi persona, pero lo cierto es que Unafut no tiene nada que ver con el arbitraje.



—¿Qué opina de las críticas de Jafet Soto hacia el trabajo de Unafut y los Tik toks?









Hay que recordar que a Unafut lo que hace es gestionar las decisiones de la Asamblea, con la parte comercial tenemos casi tres años de tener resultados maravillosos que incluyen una estrategia y ampliar las audiencias que han tenido buen puerto y resultados económicos con firmas de patrocinios históricos. Hay cosas que se dicen al calor del momento, pero no necesariamente corresponden a una realidad.



—¿Este martes hay una asamblea importante de Unafut sobre el futuro de Unafut, qué esperar sobre eso?



No puedo dar muchos detalles sobre la asamblea, pero todo lo que colabore con nuestro fútbol es bienvenido, eso pasa por ser crítico de dónde está el problema, dónde está la parte que está doliendo el fútbol, es parte de las tareas importantes que tienen los presidentes.