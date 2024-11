¿Cómo afecta a los estudiantes la suspensión de clases debido a la emergencia por lluvias?

Las fuertes lluvias que azotaron a Costa Rica recientemente obligaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) a suspender el curso lectivo entre el 11 y el 20 de noviembre pasados.

En algunas casas de enseñanza, como las que se sitúan en la vertiente del Pacífico, ese regreso está previsto hasta el próximo 25 de este mes.

La medida, sin embargo, tiene repercusiones en la formación de los estudiantes, desde el punto de vista de expertos consultados por Teletica.com.

Esto a pesar de que la cartera instruyó al personal docente el facilitar material educativo a sus alumnos para que estos pudieran continuar con el aprendizaje en el hogar, como en su momento indicó la viceministra Académica, Giselle Alpízar.

En esa línea, el profesor e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional de Costa Rica (Ineina-UNA), Diego Conejo, agregó que el impacto es todavía mayor en las zonas ya de por sí vulnerables.

"Es un tema que nos preocupa muchísimo porque, lamentablemente, no afecta a todos los niños, niñas y adolescentes por igual. Una vez más, se ensaña contra las personas que vienen de contextos más desfavorecidos, precisamente aquellos que provienen de hogares con bajo clima educativo y en condiciones socioeconómicas difíciles.

"Para estas personas, no tener acceso al proceso educativo, al aprendizaje, significa inclusive problemas de alimentación, porque no tienen acceso a los comedores escolares. También significa estar en una situación de mayor vulnerabilidad al no contar con la protección del sistema educativo, lo que incrementa la probabilidad de exclusión", señaló el también especialista del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE).