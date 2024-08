“Coincidencia gigante”: Bombera tica auxilió a compatriota que dio a luz en aeropuerto de Orlando

Una bombera costarricense que esperaba tomar un vuelo de regreso a Costa Rica, en el Aeropuerto Internacional de Orlando, se convirtió en el “ángel” de una compatriota que dio a luz en la misma sala de abordaje.

Se trata de Anghis Murias, quien es voluntaria en la estación de Tibás desde hace tres años y medio, además de ser instructora en la Academia Nacional de Bomberos.

Bianca Zamora, la mujer a la que auxilió en el inesperado parto, solo tiene palabras de agradecimiento para Murias, quien nunca la dejó sola y le brindó la motivación que necesitaba en los momentos más críticos, aun cuando no sabía que también era tica.

“Anghis fue como un ángel que Dios me puso ese día, en ese momento, porque ella era la que me hablaba en español, la que me guiaba. Nunca me soltó la mano, desde que llegó, no recuerdo en qué momento lo hizo, pero ella me habló y me enfoqué únicamente en la voz y la cara de ella.

“Fue vital en el proceso porque era la que le podía explicar a los paramédicos qué estaba pasando, me imagino que yo le decía: me duele, no puedo, no tengo fuerzas… Ella le explicaba a los paramédicos porque habla inglés, fue ese ángel que Dios puso en el momento, estar ahí, ir en el avión. Solo la podría describir así, como un ángel más en el proceso. Muy agradecida por el papel que tomó ese día, que fue clave”, expresó la mamá de Lukas a Teletica.com.​