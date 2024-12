Chofer: “Si la aguja del peaje le daña su carro, Ruta 27 se lava las manos y no se hace responsable”

Un usuario de la Ruta 27 mostró su molestia, ya que, asegura, cuando iba pasando por uno de los peajes, la aguja cayó sobre su carro, quebrándole el parabrisas, ahora dice que la concesionaria no se quiere hacer responsable por los daños.

Por su parte, consultados al respecto, Globalvía explicó las razones del porqué no se harán responsables.

Don Dennis Beita Quesada viajaba con su vehículo el pasado 24 de noviembre, a las 3.30 p. m., en el peaje sentido Escazú – San José, cuando pasó por el Quick Pass.

Según recuerda Beita, una motocicleta estaba delante de él, esta pasó y luego pasó él, fue entonces cuando la aguja bajó y dañó el vehículo.

“Denunciamos este caso y solicitamos el apoyo de las autoridades competentes para estos temas, ya que este no es un caso aislado, podemos encontrar muchos casos en los cuales se ha incurrido en daños físicos y materiales a varias personas y la empresa solo se lava las manos en estos casos y no se hace responsable”, explicó a este medio el afectado.

El ciudadano indicó que la Ruta 27 le hizo una boleta con los datos y lo que pasó, luego tiene un tiempo máximo de 10 días para que respondan, la respuesta llegó en menos tiempo, pero Globalvía descartó hacerse responsable del hecho.

“Hemos procedido a realizar una investigación sobre estos hechos y se ha comprobado que el accidente fue causado por una motocicleta, la cual pasa por el carril exclusivo de quick pass, en el momento que la aguja sube para darle paso a su vehículo, la motocicleta pasa, el semáforo se torna en rojo y la aguja baja. “En virtud de los argumentos anteriormente expuestos. Autopistas del Sol no considera tener responsabilidad en los hechos ocurridos, razón por la cual no puede indemnizar los daños, fue la respuesta que recibió el conductor.













Teletica.com consultó a la concesionaria sobre este y otros casos similares, aseguraron que, si bien la culpa no es del conductor del carro, si es de los motociclistas que buscan evadir el pago del peaje y pasan cuando la aguja se levanta para que el carro avance, entonces, el sistema, al detectar que pasó primero el motociclista baja la aguja, por lo que descartan que sea problema técnico de la infraestructura.

“La situación ocurrida por este usuario es uno de los tantos casos que se reportan con incidentes provocados por motociclistas, lo que pasa es que algunos motociclistas cometen fraude al pasar el peaje sin pagar y esta práctica ocasiona daños a los vehículos de otros usuarios”, dijo a este medio Globalvía.

La compañía reiteró que la culpa la tiene el motociclista que evade el peaje, y que por esa razón los afectados son los conductores que sí pagan el peaje, por lo que hacen un llamado a los choferes a no evadir el pago del peaje para no afectar a los demás conductores.

Fotografía facilitada por Globalvía donde se aprecia el motociclista delante del vehículo del afectado.

Concesionaria debe hacerse responsable

Por su parte, Christopher Rojas, abogado especialista en derecho procesal y corporativo, afirmó a Teletica.com que, en estos casos, la concesionaria sí tiene la responsabilidad y debe pagar los daños que afectan a los usuarios que sí pagaron su peaje.

“La concesionaria, en este caso Autopistas del Sol, tiene una responsabilidad contractual con los usuarios que pagan por utilizar la infraestructura vial, lo que incluye garantizar la seguridad durante el tránsito por sus instalaciones. Esto implica que la concesionaria debe prever y mitigar riesgos que puedan afectar a los conductores que cumplen con sus obligaciones, como pagar el peaje”, explicó Rojas.

Al ser incidentes previsibles, el licenciado agregó que deben ser prevenidos por el encargado del peaje, precisamente para evitar que los evasores vuelvan a incurrir en el no pago del peaje y que cada vez más conductores responsables se vean afectados.

“El hecho de que una barrera caiga debido a la evasión de otro usuario no exime a la concesionaria de su obligación. Este tipo de incidentes son previsibles y, por lo tanto, deben ser prevenidos mediante medidas adecuadas, como sistemas que diferencien entre evasores y usuarios legítimos, o mecanismos que eviten que la barrera golpee a quienes han pagado”, acotó el abogado de la firma BGA ABOGADOS.

¿A dónde tiene que ir a denunciar el chofer afectado?

Contrario a lo que se piensa que, que por ser un accidente sobre la carretera, el usuario debería poner la denuncia ante los Tribunales de Tránsito. El experto explicó que los reclamos por esta vía no tienen resultado positivo, ya que, al no existir un choque como tal contra otro vehículo o estructura, el juez puede determinar que no es de su competencia decidir.

“Es importante destacar que este incidente no califica como un accidente de tránsito, porque no involucra una acción culposa del conductor ni una infracción a la Ley de Tránsito. Por tanto, no es un tema que pueda ser resuelto en sede de tránsito ni por un juez de tránsito. La jurisdicción adecuada para resolver este tipo de situaciones es el contencioso-administrativo, donde se puede abordar la responsabilidad de la concesionaria como operador de un servicio público”, acotó.

Si bien es cierto que los conductores pueden acudir a instancias administrativas como la Aresep para presentar una queja, esta vía no siempre es recomendable debido a los siguientes factores:

• Plazos prolongados: Los procedimientos administrativos suelen tardar varios meses, lo que podría retrasar la obtención de una solución.

• Falta de respuesta favorable: No siempre se logra una resolución positiva en este tipo de instancias, ya que estas entidades se centran más en aspectos regulatorios que en resolver casos individuales.

Entonces, la recomendación legal que da el experto es la siguiente:

“La vía más efectiva para los conductores afectados es presentar una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa (ubicada en Calle Blancos de Guadalupe). Esto se debe a que Autopistas del Sol opera bajo un contrato de concesión del Estado, lo que convierte el asunto en un tema de responsabilidad en la prestación de un servicio público. En este escenario, el tribunal podrá determinar la responsabilidad de la concesionaria y ordenar una indemnización por los daños sufridos”, aseveró.

Responsabilidad contractual:

El licenciado mencionó que, al pagar el peaje, se establece una relación contractual entre el conductor y la concesionaria. Entonces “esto obliga a la concesionaria a garantizar un tránsito seguro por sus instalaciones. El daño al parabrisas es una consecuencia directa de un fallo en el servicio por el cual se pagó, lo que refuerza su responsabilidad de reparar los perjuicios ocasionados”.