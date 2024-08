Casos del virus de papiloma humano aumentan en un 74%

En lo que va del año 2024, el Ministerio de Salud ha reportado un aumento significativo en los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS).



Los datos correspondientes a las primeras 29 semanas del año revelan incrementos alarmantes en la incidencia de sífilis, herpes virus y el virus del papiloma humano (VPH).

La sífilis, una enfermedad causada por la bacteria Treponema pallidum y exclusiva del ser humano, ha mostrado un repunte en su incidencia. Hasta la semana 29, se han registrado 1,565 casos, con una tasa de 29.5 por cada 100,000 habitantes. Comparado con el mismo periodo en 2023, cuando se reportaron 1,382 casos, esto representa un aumento de 183 casos, es decir, un incremento del 13.24%.

La sífilis, que se transmite por contacto sexual y puede afectar gravemente la salud, incluso provocar la muerte en algunos casos, sigue siendo un problema de salud pública que requiere atención urgente.

Otra que ha visto un incremento es el herpes virus. En lo que va del 2024, se han notificado 377 casos, con una tasa de 7.1 por cada 100,000 habitantes, lo que representa un aumento del 22.40% en comparación con los 308 casos reportados en el mismo periodo de 2023.

Por su parte, el virus del papiloma humano (VPH) ha mostrado el incremento más pronunciado, con 225 casos notificados en las primeras 29 semanas del 2024, lo que se traduce en una tasa de 4.2 por cada 100,000 habitantes. Este número es notablemente mayor que los 129 casos reportados en el mismo periodo del año anterior, representando un aumento del 74.41%.

Los expertos advierten que estos aumentos pueden estar relacionados con una combinación de factores, incluyendo una disminución en las medidas de prevención, el estigma asociado a las ITS que dificulta la búsqueda de tratamiento oportuno, y un posible subdiagnóstico en años anteriores.

“El papiloma es un virus que normalmente se encuentra en toda la población, este aumento muy probable es de casos que se están diagnosticando, ya que en estos momentos se tienen mejores controles y un mejor manejo del papanicolaou para detectar estos casos tempranamente.

El aumento de sífilis es preocupante, así como el herpes, pero es un efecto que se está viendo en periodos postpandémico, ya que las personas tienen un aumento de relaciones sexuales”, comentó el doctor e investigador, Roberto Salvatierra.

Para el médico, la utilización de métodos anticonceptivos también provoca este aumento debido a que las personas no utilizan métodos de barrera como el condón femenino y masculino. “Se están utilizando métodos anticonceptivos para no tener bebés, lo cual se ve reflejado en la baja tasa de natalidad que hay en el país, pero no contra las enfermedades de transmisión sexual”, agrega.

Ante esta situación, Salud insta a la población a reforzar las medidas de prevención, incluyendo el uso de protección durante las relaciones sexuales y la realización de chequeos médicos regulares para la detección temprana y tratamiento de estas infecciones.

“Los adolescentes deben de saber que los métodos de anticoncepción son solamente para no tener bebés, esto no protege contra las enfermedades y se debe de usar condón para evitar la propagación de estas enfermedades de transmisión sexual”, manifestó Salvatierra.