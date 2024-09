Aviación Civil acude al OIJ para esclarecer caso de piloto Erick Carballo

La Dirección de Aviación Civil acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer el caso del piloto Erick Carballo Rivera.

Así lo confirmó su director, Marcos Castillo, tras una consulta realizada por Teletica.com.

“Este jueves, nos comunicamos con el OIJ y les hicimos traslado de la información relacionada con la aeronave que tenía piloto costarricense. “Les confirmamos que, oficialmente, no tenemos información de un accidente donde haya participado un costarricense, así confirmado por autoridades de Guatemala, Honduras y México”, informó el jerarca.

El pasado domingo, los familiares informaron del fallecimiento del joven, de 27 años, a través de las redes sociales.​

En diversas publicaciones, entre estas la realizada por una escuela de aviación, se dijo que el piloto, oriundo de Chacarita, Puntarenas, sufrió un accidente aéreo mientras volaba entre Honduras y México, y que, al parecer, la aeronave se estrelló en Guatemala.



Incluso, el Instituto de Formación Aeronáutica de Costa Rica escribió en su página de Facebook que, aparentemente, ráfagas de viento desestabilizaron el avión, lo que provocó su caída. Sin embargo, tras ser consultados por este medio, explicaron que esa información la obtuvieron de los mismos parientes del piloto.

“De parte de esta Dirección, vamos a enviar la información que tenemos, oficial, de la operación que realizó la aeronave en Costa Rica, para que ellos procedan conforme a derecho y como corresponda, en caso de que sea necesario que realicen una investigación al respecto”, agregó Castillo.



De acuerdo con el jerarca, esa información se hará llegar el próximo lunes, e incluye todos los datos desde que el avión ingresó a Costa Rica por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste.

Entre las incógnitas del caso está, por ejemplo, por qué el aviador no reporta salidas del país por vías oficiales. La Dirección General de Migración y Extranjería detalló que Carballo entró al territorio nacional el pasado 22 de agosto, pero no volvió a salir, aunque los posteos indican que se accidentó en Guatemala.

¿Accidente?

El medio digital de aviación Ala Rotativa Guatemala desmintió la noticia en sus perfiles, ya que, aseguran, Guatemala no tiene registro de algún accidente aéreo en los últimos días.

“En Guatemala, y Centroamérica, las autoridades de aviación no han reportado ningún percance aéreo que involucre a un piloto de Costa Rica.



“Cuando hay una aeronave desaparecida o accidentada, las autoridades de aviación siempre realizan un boletín informativo, pero en este caso no existe ningún reporte.



“También existe una base de datos donde se registran todos los accidentes e incidentes aéreos a nivel mundial de forma inmediata, pero ya hemos revisado y en ninguna base de datos aparece ningún accidente ni persona con ese nombre, lo que indica que dicho accidente no existe y se trata de información falsa”, postearon.

En la misma red social indicaron que, al parecer, la aeronave era un Cessna Centurion C210, matrícula mexicana XB PNT, pero la agencia guatemalteca explicó que no hay registros de vuelos ni tampoco incidentes con esa matrícula.



“Ninguna autoridad de aviación centroamericana ha reportado ese accidente. En la aviación todo lleva un registro, un récord y en las bases de registros de percances aéreos no existe ese accidente. La información que tiene la familia no es verificable”, acotaron.