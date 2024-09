Aresep ordena cierre de planta de Gas Zeta en El Coyol de Alajuela

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ordenó el cierre técnico de la planta de gas de la empresa Gas Nacional Zeta, ubicada en El Coyol de Alajuela.



Según Aresep, la planta incumple con la obligación de tener un sistema de supresión de incendios, requisito “crítico” para su correcta operación.

“Esta planta incumple con un sistema de supresión de incendios, según un informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, lo cual constituye un peligro para trabajadores, peatones, vecinos e inmuebles aledaños a la planta envasadora.

“Bomberos realizó la inspección para determinar los elementos de seguridad humana que intervinieron en el incidente ocurrido en la planta el 9 de diciembre de 2023, en donde un colaborador de ese plantel falleció”, afirmó Aresep.

Ese informe reveló, según Aresep, no solo la ausencia de ese sistema, sino además la falta de registros de pruebas de incendio y mantenimiento, así como de pruebas de bombeo que determinen si existe la presión mínima requerida para esa industria.

También se detectó que el terreno cercano a la planta no es apto para la conexión de una unidad extintora, que no existen sensores de flama y que los extintores existentes no son adecuados para la industria.

“En síntesis, dicha planta de envasado de GLP reporta incumplimientos de seguridad clasificados como críticos y requieren de corrección inmediata”, añadió la autoridad.

El gas licuado de petróleo es sumamente inflamable, por lo que su manejo y almacenamiento requiere de medidas especiales.

El cierre técnico anunciado se mantendrá, de acuerdo con Aresep, hasta que la empresa demuestre que cumplió con la corrección de las observaciones señaladas y que dispone de título que la autoriza para prestar este servicio, pues según la autoridad este está vencido.

Se advirtió a la empresa que, en caso de no acatar la orden presentada, se realizará un cierre junto a la Fuerza Pública, con la posibilidad de una denuncia ante el Ministerio Público por desobediencia.

Gas Nacional Zeta ya había apelado esa decisión, sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió este 18 de setiembre que “la correcta ponderación del interés público lleva a determinar el rechazo de la petición cautelar cuando el perjuicio al interés público sea superior al interés privado”.

Esta tarde, mediante un comunicado de prensa, Gas Zeta aseguró que se encuentra al día con todas las regulaciones de seguridad exigidas por la ley y que la medida cautelar solicitada por la Aresep se fundamenta en un informe del Cuerpo de Bomberos que, dijo, está desactualizado.

“La inspección realizada por bomberos ocurrió en diciembre 2023 y no semanas atrás, y queremos aclarar que todos los señalamientos incluidos en ese informe ya han sido corregidos a cabalidad”, dijo.

Añadió que Aresep nunca realizó una inspección en sitio para corroborar lo que denuncia y que tomará “todas las medidas legales necesarias” para impedir el cierre de la planta de El Coyol.

“Esta planta es la más grande del país y la que cuenta con las mayores medidas de seguridad en comparación con otras plantas. Nuestro objetivo es continuar brindando el servicio confiable que hasta la fecha hemos ofrecido a Costa Rica”, finalizó.