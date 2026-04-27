Lo más destacado
Preguntas y respuestas: ¿Primeros movimientos en Alajuelense tras eliminación?
Rolando Fonseca a la Liga: “Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito"
Alajuelense: “No estuvimos a la altura de lo que esta institución exige y de lo que ustedes merecen”
Óscar Ramírez tras eliminación: “Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos”
Así se juegan las semifinales del Clausura 2026
Saprissa gana en Puntarenas y termina en la segunda casilla
Fecha 18: La Liga eliminada; Liberia tercero y Cartaginés cuarto
Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés en datos
Las semifinales del Clausura 2026 inician el próximo sábado con el partido entre Cartaginés y Herediano.
Luego de una fecha 18 en la que los clasificados a semifinales y sus posiciones se definieron en los últimos partidos de la jornada, repasamos los números de cada uno de los equipos que siguen con vida en la lucha por el cetro.
Herediano
Puntos: 38
Partidos ganados: 12
Partidos empatados: 2
Partidos perdidos: 4
Goles a favor: 26
Goles en contra: 10
Máximo anotador: Marcel Hernández (11)
Líder de atajadas: Danny Carvajal (10)
Saprissa
Puntos: 34
Partidos ganados: 10
Partidos empatados: 4
Partidos perdidos: 4
Goles a favor: 34
Goles en contra: 19
Máximo anotador: Tomás Rodríguez (5)
Líder de atajadas: Abraham Madriz (11)
Liberia
Puntos: 33
Partidos ganados: 10
Partidos empatados: 3
Partidos perdidos: 5
Goles a favor: 24
Goles en contra: 18
Máximo anotador: Cubo Torres (7)
Líder de atajadas: Anthony Monreal (24)
Cartaginés
Puntos: 32
Partidos ganados: 10
Partidos empatados: 2
Partidos perdidos: 6
Goles a favor: 26
Goles en contra: 20
Máximo anotador: Cristopher Núñez (5)
Líder de atajadas: Kevin Briceño (15)
El primer partido de semifinales se jugará en el Fello Meza el sábado a las 8 p. m. entre Cartaginés y Herediano.
El domingo, Saprissa visitará a Liberia a las 4 p. m.
Preguntas y respuestas: ¿Primeros movimientos en Alajuelense tras eliminación?
El telón del torneo bajó para la Liga. Una vez se consumó la temprana eliminación de los manudos comenzaron las preguntas claves.
Aquí las preguntas y respuestas:
—¿Seguirá Óscar Ramírez?
Rolando Fonseca a la Liga: “Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito"
Fiel a su estilo, el exfutbolista y comentarista Rolando Fonseca no tuvo reparo en analizar la eliminación de Alajuelense y los clubes que están en semifinales.
Fonseca destacó que "lo contrario al éxito es la negligencia, la raíz del fracaso, ser permisivo, Junta Directiva, gerentes, hasta el mismo técnico, pero como el técnico está por encima de la institución pasa todo esto...".
Desde el punto de vista de Rolando, a la Liga le faltó "congruencia y exigencia". "Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito. No supieron manejar el éxito y al final no hay sinergia con la misma afición"
Eso sí, posteriormente, Fonseca expresó que este era un mensaje que servía también para los otros clubes.
Alajuelense: “No estuvimos a la altura de lo que esta institución exige y de lo que ustedes merecen”
Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense se despidió del Clausura 2026. Los manudos quedaron eliminados en fase regular y no podrán defender el título logrado en diciembre.
Ante esta situación, la institución rojinegra publicó en redes sociales una disculpa dirigida a su afición.
Óscar Ramírez tras eliminación: “Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos”
La Liga Deportiva Alajuelense selló su pésimo Clausura 2026 este domingo al caer en Liberia y quedarse por fuera de las semifinales.
Los manudos no pudieron defender el cetro logrado a finales del 2025 y se encienden las alarmas en la institución rojinegra.
El técnico Óscar Ramírez habló con la prensa y esto dijo:
Análisis interno
Así se juegan las semifinales del Clausura 2026
Finalizada la fecha 18 de la fase regular del Clausura 2026, ya se conocen los cruces de semifinales.
Al final, la tabla dejó en el siguiente orden a los primeros cuatro: Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés.
Saprissa gana en Puntarenas y termina en la segunda casilla
El Deportivo Saprissa se ganó el derecho de cerrar en casa su serie semifinal al derrotar este domingo a Puntarenas en el Lito Pérez por marcador de 1-3.
En un partido que lamentablemente tuvo problemas en la gradería entre la policía y la parcialidad morada, los tibaseños supieron cumplir en el terreno de juego.
Los tantos del Saprissa llegaron por intermedio de Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Mariano Torres. El descuento lo puso en el tanteador Doryan Rodríguez.
Fecha 18: La Liga eliminada; Liberia tercero y Cartaginés cuarto
Este domingo, Liberia puso punto final al Clausura 2026 de la Liga Deportiva Alajuelense. En el Edgardo Baltodano, los locales ganaron 2-1 y sepultaron a un equipo manudo que firmó un certamen para el olvido.
Los rojinegros fueron campeones en diciembre, pero en abril se quedaron sin oportunidades de defender su trofeo.
Los manudos viajaron a Guanacaste dependiendo de un milagro: triunfar de visita y que Guadalupe derrotara a Cartaginés.
Lo primero no sucedió, ya que los aurinegros mantuvieron su buena racha de victorias con goles de Abner Hudson y Joaquín Alonso Hernández. El descuento de Ronaldo Cisneros fue simplemente anecdótico.