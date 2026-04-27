Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés en datos

Luego de una fecha 18 en la que los clasificados a semifinales y sus posiciones se definieron en los últimos partidos de la jornada, repasamos los números de cada uno de los equipos que siguen con vida en la lucha por el cetro.

Herediano

Puntos: 38

Partidos ganados: 12

Partidos empatados: 2

Partidos perdidos: 4

Goles a favor: 26

Goles en contra: 10

Máximo anotador: Marcel Hernández (11)

Líder de atajadas: Danny Carvajal (10)

Saprissa

Puntos: 34

Partidos ganados: 10

Partidos empatados: 4

Partidos perdidos: 4

Goles a favor: 34

Goles en contra: 19

Máximo anotador: Tomás Rodríguez (5)

Líder de atajadas: Abraham Madriz (11)

Liberia

Puntos: 33

Partidos ganados: 10

Partidos empatados: 3

Partidos perdidos: 5

Goles a favor: 24

Goles en contra: 18

Máximo anotador: Cubo Torres (7)

Líder de atajadas: Anthony Monreal (24)

Cartaginés

Puntos: 32

Partidos ganados: 10

Partidos empatados: 2

Partidos perdidos: 6

Goles a favor: 26

Goles en contra: 20

Máximo anotador: Cristopher Núñez (5)

Líder de atajadas: Kevin Briceño (15)

El primer partido de semifinales se jugará en el Fello Meza el sábado a las 8 p. m. entre Cartaginés y Herediano.

El domingo, Saprissa visitará a Liberia a las 4 p. m.