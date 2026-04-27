Saprissa gana en Puntarenas y termina en la segunda casilla

El Deportivo Saprissa se ganó el derecho de cerrar en casa su serie semifinal al derrotar este domingo a Puntarenas en el Lito Pérez por marcador de 1-3.

En un partido que lamentablemente tuvo problemas en la gradería entre la policía y la parcialidad morada, los tibaseños supieron cumplir en el terreno de juego.

Los tantos del Saprissa llegaron por intermedio de Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Mariano Torres. El descuento lo puso en el tanteador Doryan Rodríguez.

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Este resultado, junto a la victoria de Liberia y la de Cartaginés, hace que los tibaseños terminen segundos, los liberianos terceros y los brumosos cuartos.

Saprissa abrirá las semifinales en Liberia, mientras que Cartaginés lo hará en casa del líder Herediano.