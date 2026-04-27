Deportivo Saprissa
Saprissa gana en Puntarenas y termina en la segunda casilla
Los morados cerrarán en Tibás la serie de semifinales
El Deportivo Saprissa se ganó el derecho de cerrar en casa su serie semifinal al derrotar este domingo a Puntarenas en el Lito Pérez por marcador de 1-3.
En un partido que lamentablemente tuvo problemas en la gradería entre la policía y la parcialidad morada, los tibaseños supieron cumplir en el terreno de juego.
Los tantos del Saprissa llegaron por intermedio de Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Mariano Torres. El descuento lo puso en el tanteador Doryan Rodríguez.
Este resultado, junto a la victoria de Liberia y la de Cartaginés, hace que los tibaseños terminen segundos, los liberianos terceros y los brumosos cuartos.
Saprissa abrirá las semifinales en Liberia, mientras que Cartaginés lo hará en casa del líder Herediano.