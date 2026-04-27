Rolando Fonseca a la Liga: “Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito"

Fiel a su estilo, el exfutbolista y comentarista Rolando Fonseca no tuvo reparo en analizar la eliminación de Alajuelense y los clubes que están en semifinales.

Fonseca destacó que "lo contrario al éxito es la negligencia, la raíz del fracaso, ser permisivo, Junta Directiva, gerentes, hasta el mismo técnico, pero como el técnico está por encima de la institución pasa todo esto...".

Desde el punto de vista de Rolando, a la Liga le faltó "congruencia y exigencia". "Fueron permisivos, por eso dura tan poco el éxito. No supieron manejar el éxito y al final no hay sinergia con la misma afición"

Eso sí, posteriormente, Fonseca expresó que este era un mensaje que servía también para los otros clubes.

"Esto de ser permisivo no es solo para la Liga es para ustedes porteños, Pérez Zeledón, Guadalupe, es para ustedes jugadores que no son profesionales. "Nos volvimos permisivos, el directivo se volvió permisivo, tocamos el éxito, pero luego somos negligentes para hacer las cosas y no teneos mano dura, se permite indisciplina por eso los técnicos con disciplina caen mal", añadió.

Para Fonseca es claro que "nuestro fútbol está enfermo porque no tenemos mano dura. No hay tiempo, y cuando usted regala dos fechas y dice que en cinco fechas reacciono no hay tiempo. Es la misma radiografía de la Selección Nacional".