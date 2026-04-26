Fecha 18: La Liga eliminada; Liberia tercero y Cartaginés cuarto

Este domingo, Liberia puso punto final al Clausura 2026 de la Liga Deportiva Alajuelense. En el Edgardo Baltodano, los locales ganaron 2-1 y sepultaron a un equipo manudo que firmó un certamen para el olvido.

Los rojinegros fueron campeones en diciembre, pero en abril se quedaron sin oportunidades de defender su trofeo.

Los manudos viajaron a Guanacaste dependiendo de un milagro: triunfar de visita y que Guadalupe derrotara a Cartaginés.

Lo primero no sucedió, ya que los aurinegros mantuvieron su buena racha de victorias con goles de Abner Hudson y Joaquín Alonso Hernández. El descuento de Ronaldo Cisneros fue simplemente anecdótico.

Cartaginés. CSC

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Además, en Guadalupe los brumosos golearon a los descendidos. Los blanquiazules no dejaron nada al azar y sellaron su clasificación con tantos de

Fernán Faerron

,

Marcelo Pereira

,

Juan Gaete

y

Ricardo Márquez y Geancarlo Castro

para el 0-5

.

Así terminó la campaña de Alajuelense: cayendo ante un equipo que durante el semestre fue muy superior y dependiendo de un milagro por parte del descendido que no se dio.

En cambio, en Liberia todo es fiesta: regresan a semifinales y lo hacen de gran manera.