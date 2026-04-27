Óscar Ramírez tras eliminación: “Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos”

La Liga Deportiva Alajuelense selló su pésimo Clausura 2026 este domingo al caer en Liberia y quedarse por fuera de las semifinales.

Los manudos no pudieron defender el cetro logrado a finales del 2025 y se encienden las alarmas en la institución rojinegra.

El técnico Óscar Ramírez habló con la prensa y esto dijo:

Análisis interno

“Hay que revisar cosas que pasaron de manera interna”.

Evaluación del semestre

“Hay dos semanas de trabajo para analizar lo sucedido en estos dos semestres, especialmente este semestre, que estuvimos bajos”.

Tiempo de decisión

“Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos”.

Experiencia y prudencia

“El ser precipitado trae sus consecuencias. En la vida, a los 61 años, uno piensa un poco más, sin prisas”.

Balance

“Cuando pasa una cosa así hay que ver lo positivo y lo negativo, y así es el fútbol. Hemos tenido puntos altos y puntos bajos”.

Secuelas competitivas tras el Apertura 2025

“Lo forzado que fue competir ese semestre deja secuelas”.