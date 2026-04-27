Preguntas y respuestas: ¿Primeros movimientos en Alajuelense tras eliminación?

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El telón del torneo bajó para la Liga. Una vez se consumó la temprana eliminación de los manudos comenzaron las preguntas claves.

Aquí las preguntas y respuestas:

—¿Seguirá Óscar Ramírez?

El técnico termina contrato. Tras perder contra Liberia 2-1, Ramírez indicó que tendrá dos semanas para tomar decisiones.

"Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos", dijo en conferencia de prensa.

—¿Continuará Joel Campbell?

Teletica.com conversó con Joaquim Batica, agente del futbolista, quien expresó: "Como todos los futbolistas que terminan contrato, Joel está en el mercado nacional e internacional desde el mes de enero. Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro. Todavía estamos analizando el mercado y las diferentes opciones. Todo debe mantenerse confidencial hasta que sea oficial".

—¿Si no sigue Óscar Ramírez llegará Saturnino Cardozo?



Teletica.com conversó con Luis García, representante del técnico paraguayo, quien dijo cómo está el presente de Saturnino: "Te soy sincero, o sea, ni una oferta formal ni de Herediano, ni de Saprissa, ni Alajuelense, ni Cartaginés, interés probablemente pueda haber, pero pues preguntan nada más cómo está el tema, pero bueno, no es tan sencillo llevar al profe a un equipo por todo lo que conlleva y también porque está muy contento y agradecido con Liberia".

Por su parte, Carlos Vela, gerente deportivo manudo, dijo antes del partido que "Ellos (Liberia) han hecho un gran torneo, nosotros tenemos a Óscar Ramírez que es una leyenda en el club y es el técnico más ganador de la historia del club. Entonces a la pregunta pues realmente no, o sea no es un tema que hoy hayamos abierto la puerta sin dejar de reconocer el gran trabajo que ha hecho en este caso el profe Cardozo en el año completo con Liberia".

—¿Se vienen salidas en el club?

Además, de Ramírez y Joel, también vencen contrato Ronald Matarrita. La pregunta es si continuará o no o si el club está dispuesto a sacar a otros jugadores aunque tengan contrato.

"Todo el tiempo es una evaluación permanente, en conjunto, o sea creo que todos, yo también, los jugadores, somos evaluados permanentemente por el club", indicó Vela, gerente deportivo.



—¿Qué pasa con Kenneth Vargas y Alejandro Bran?



Ambos jugadores tuvieron un hecho de indisciplina en el equipo por el que fueron sancionados. Vargas firmó un préstamo de un año, por lo que le quedan seis meses, mientras Bran tiene vínculo hasta diciembre 2027.

—¿Regreso y posibles fichajes?



Los manudos tienen a dos de sus centrales con lesiones de larga recuperación como Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos. Podría volver Farbod Samadian, quien estaba a préstamo en Puntarenas, y también voltear a ver el mercado nacional en esa posición.